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Балахнин: «Трудно предугадать сенсации на чемпионате мира»

вчера, 14:38

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира в Катаре.

Безусловно, я буду наблюдать за чемпионатом мира. Сенсации трудно назвать. Можно вспомнить 1992 год. Дания, которая приехала и выиграла чемпионат Европы. Такие случаи бывают. Исландцев можно вспомнить. Тут предугадать невозможно. Вопрос в том, кто сейчас хорошо подготовится, это очень важно.

Фавориты? Всё те же: Франция, Бразилия, Бельгия, Англия. Последняя сборная при хорошей подготовке психологической может выстрелить.

Этот чемпионат мира необычный в плане того, что всегда он проходил в конце сезона, когда все клубы заканчивали, и накапливалась усталость. Сейчас он практически в середине сезона, и все не будут такими усталыми. Особенно это касается Англии и тех, кто играет в АПЛ. Когда на чемпионат мира они приезжали выжатыми, провели по 60-70 матчей и ещё чемпионат мира. Сейчас они будут более свежими и можно ожидать многого даже от Англии.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:24
Сенсация - это и есть то, что нельзя предугадать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:42
Все может быть и сенсации тоже.
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