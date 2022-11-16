Балахнин: «Трудно предугадать сенсации на чемпионате мира»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира в Катаре.
Безусловно, я буду наблюдать за чемпионатом мира. Сенсации трудно назвать. Можно вспомнить 1992 год. Дания, которая приехала и выиграла чемпионат Европы. Такие случаи бывают. Исландцев можно вспомнить. Тут предугадать невозможно. Вопрос в том, кто сейчас хорошо подготовится, это очень важно.
Фавориты? Всё те же: Франция, Бразилия, Бельгия, Англия. Последняя сборная при хорошей подготовке психологической может выстрелить.
Этот чемпионат мира необычный в плане того, что всегда он проходил в конце сезона, когда все клубы заканчивали, и накапливалась усталость. Сейчас он практически в середине сезона, и все не будут такими усталыми. Особенно это касается Англии и тех, кто играет в АПЛ. Когда на чемпионат мира они приезжали выжатыми, провели по 60-70 матчей и ещё чемпионат мира. Сейчас они будут более свежими и можно ожидать многого даже от Англии.