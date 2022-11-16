Балахнин: «Трудно предугадать сенсации на чемпионате мира»

Бывший тренер сборной России рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира в Катаре.

Безусловно, я буду наблюдать за чемпионатом мира. Сенсации трудно назвать. Можно вспомнить 1992 год. Дания, которая приехала и выиграла чемпионат Европы. Такие случаи бывают. Исландцев можно вспомнить. Тут предугадать невозможно. Вопрос в том, кто сейчас хорошо подготовится, это очень важно.

Фавориты? Всё те же: Франция, Бразилия, Бельгия, Англия. Последняя сборная при хорошей подготовке психологической может выстрелить.