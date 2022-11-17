В сборной России сообщили о характере травмы Песьякова

Врач сборной России по футболу Михаил Вартапетов рассказал о характере травмы вратаря Сергея Песьякова, которую он получил в товарищеском матче против сборной Таджикистана.
По итогам осмотра у Песьякова повреждение связок голеностопа.
|Таджикистан0 : 0Россия
|Матч завершен
Врач сборной России по футболу Михаил Вартапетов рассказал о характере травмы вратаря Сергея Песьякова, которую он получил в товарищеском матче против сборной Таджикистана.
По итогам осмотра у Песьякова повреждение связок голеностопа.