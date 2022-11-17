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В сборной России сообщили о характере травмы Песьякова

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:23
Просто повреждение - не самое страшное. Думаю, разрыв связок, уж слишком стопа находилась в неестественном положении. Причём дважды и под прямым углом к голени. Выздоравливай, Сергей, всё будет хорошо.
Сп62
Сп62
вчера в 21:53
Это очень хорошо или очень плохо?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:40
Серёге здоровья,хорошо что травма лёгкая,хотя любая травма это больно!
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