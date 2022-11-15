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Сафонов и Зиньковский не полетят со сборной России в Таджикистан

вчера, 12:34
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 18:00 Не начался

Пресс-служба РФС сообщает, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский по состоянию здоровья 15 ноября покинули базу сборной России в Новогорске.

Владимир Хайтин, старший врач сборной России:

Матвей Сафонов в матче РПЛ с «Оренбургом» получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерским и медицинским штабами сборной принято решение не рисковать здоровьем футболиста. По согласованию с медицинским штабом «Краснодара» Матвей направляется в расположение клуба для дальнейшего восстановления.

Антон Зиньковский в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве под наблюдением врача клуба. Решение о его участие в матчах будет принято позже и будет зависеть от состояния здоровья.

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Все комментарии
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 20:01
Отсутствие Зеньковского никто не заметит.
pomor45
pomor45 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:54
Я такой. Я весной болею.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:18, ред.
Ну клубы-клубами. Там в таблице коэффициентов дают нам минимальные 4,333 вроде за сезон и мы стабильно катимся вниз по рейтингу.

А вот сборная реально, не проигрывая, играя с киргизами, таджиками и узбеками может хорошенько улучшить рейтинг ФИФА))) уже подъём вверх по таблице пошёл))) Бельгия трепещет)))
Triem
Triem ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:06
Бананы и ананасы тоже на самом деле дешевые, но в Бразилии!
d1metras
d1metras ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:19
Я так понимаю наши клубы и не пропускают в еврокубках уже как 9 месяцев) это рекорд!
протон
протон
вчера в 15:47
Сафонов уже как решето стал. Лучше уж отдохнуть.
Зиньковский простудился, потому что ходит без шапки, свою крашеную пышную шевелюру показывает.
Сп62
Сп62
вчера в 15:43, ред.
Скорее всего Мотя получил не физическую травму, а психологическую.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:36
Он. как настоящий помор болеет круглый год.
LOpp
LOpp ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 15:18
а наши клубы не проигрывают в еврокубках 9 месяцев!
последнее поражение 17.02.2022г. Зенит-Бетис 2:3
Boricku
Boricku
вчера в 14:48
Эти двое сразу готовятся к плэй офф кубка мира
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 13:47
Ну значит Селя сыграет. Сейчас он вполне неплох.
Брулин
Брулин
вчера в 13:30
Не поедят дешёвых Таджикских фруктов
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ avici_liverpool (раскрыть)
вчера в 13:24
Да, нужно подтягиваться к бельгийцам в рейтинге ФИФА)
Кстати, наша сборная уже не проигрывает больше года!
makkie
makkie ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 13:23
Покажи человека, который никогда в своей жизни не болел осень-зимой?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:59
и тот и другой провалили последние матчи
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:58
да блин без них сборная точно проиграет этим супер сборным европейского уровня
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 12:54
главное чтобы не было недооценки, а то футзалисты влетели первый матч. Ну а во втором матче показали класс и спокойно вынесли соперника
pomor45
pomor45
вчера в 12:50
Зиньковский оказался подверженным простудам сопливым мальчиком.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 12:41
Не знаю насколько правда насчет травмы Сафонова, но его надо посадить на лавку: не так давно мы видели в нем одного из лучших (возможно, даже лучшего) на своей позиции, а сейчас он откровенно часто привозит. Пора бы ему самому уже задуматься о своих «косяках». Будем надеяться, что он исправится как можно скорее.
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