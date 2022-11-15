Сафонов и Зиньковский не полетят со сборной России в Таджикистан

Пресс-служба РФС сообщает, что голкипер «Краснодара» и полузащитник «Спартака» по состоянию здоровья 15 ноября покинули базу сборной России в Новогорске.

Владимир Хайтин, старший врач сборной России:

Матвей Сафонов в матче РПЛ с «Оренбургом» получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерским и медицинским штабами сборной принято решение не рисковать здоровьем футболиста. По согласованию с медицинским штабом «Краснодара» Матвей направляется в расположение клуба для дальнейшего восстановления.

Антон Зиньковский в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве под наблюдением врача клуба. Решение о его участие в матчах будет принято позже и будет зависеть от состояния здоровья.