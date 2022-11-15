Сафонов и Зиньковский не полетят со сборной России в Таджикистан

Пресс-служба РФС сообщает, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский по состоянию здоровья 15 ноября покинули базу сборной России в Новогорске.
Владимир Хайтин, старший врач сборной России:
Матвей Сафонов в матче РПЛ с «Оренбургом» получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерским и медицинским штабами сборной принято решение не рисковать здоровьем футболиста. По согласованию с медицинским штабом «Краснодара» Матвей направляется в расположение клуба для дальнейшего восстановления.
Антон Зиньковский в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве под наблюдением врача клуба. Решение о его участие в матчах будет принято позже и будет зависеть от состояния здоровья.
А вот сборная реально, не проигрывая, играя с киргизами, таджиками и узбеками может хорошенько улучшить рейтинг ФИФА))) уже подъём вверх по таблице пошёл))) Бельгия трепещет)))
А вот сборная реально, не проигрывая, играя с киргизами, таджиками и узбеками может хорошенько улучшить рейтинг ФИФА))) уже подъём вверх по таблице пошёл))) Бельгия трепещет)))
Зиньковский простудился, потому что ходит без шапки, свою крашеную пышную шевелюру показывает.
Зиньковский простудился, потому что ходит без шапки, свою крашеную пышную шевелюру показывает.
последнее поражение 17.02.2022г. Зенит-Бетис 2:3
последнее поражение 17.02.2022г. Зенит-Бетис 2:3
Кстати, наша сборная уже не проигрывает больше года!
Кстати, наша сборная уже не проигрывает больше года!