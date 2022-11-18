Бывший вице-президент ФИФА будет экстрадирован в США

1668761151

вчера, 11:45

Бывший вице-президент ФИФА будет экстрадирован из Тринидада в США . Функционеру предъявлены обвинения в коррупции.

Министерство юстиции США предъявило Уорнеру обвинения в получении взяток от России и Катара при участии в процессе голосования по выбору стран-хозяек чемпионата мира в 2018-м и 2022 году. В заключении Минюста США говорится, что Уорнер получил 5 миллионов долларов за выбор России в качестве принимающей страны мирового первенства.

Решение об экстрадиции Уорнера в США было принято давно, однако бывший функционер ФИФА пытался его оспорить. Но апелляцию адвокатов Уорнера суды многих стран отклонили. На данный момент вина бывшего чиновника ФИФА не доказана, расследование продолжается.