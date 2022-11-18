Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалЧемпионат мира 2022

Бывший вице-президент ФИФА будет экстрадирован в США

вчера, 11:45

Бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер будет экстрадирован из Тринидада в США. Функционеру предъявлены обвинения в коррупции.

Министерство юстиции США предъявило Уорнеру обвинения в получении взяток от России и Катара при участии в процессе голосования по выбору стран-хозяек чемпионата мира в 2018-м и 2022 году. В заключении Минюста США говорится, что Уорнер получил 5 миллионов долларов за выбор России в качестве принимающей страны мирового первенства.

Решение об экстрадиции Уорнера в США было принято давно, однако бывший функционер ФИФА пытался его оспорить. Но апелляцию адвокатов Уорнера суды многих стран отклонили. На данный момент вина бывшего чиновника ФИФА не доказана, расследование продолжается.

В 2015 году ФИФА запретила Уорнеру заниматься любой деятельностью, которая связана с футболом. Уорнер правонарушения со своей стороны отрицает.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноИз-за взрыва в центре Стамбула перенесён матч «Бешикташ» — «Антальяспор»
13 ноября
Ловрен полетит в Катар, а Промес – нет. В марте Квинси будут судить за попытку убийства
06 ноябряВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии15
Де Лаурентис может оказаться в тюрьме
03 ноября
Спортдир СПАЛа обезоружил мужчину, который напал на Пабло Мари с ножом
28 октября
СлухиНа руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело
26 октября
Гринвуд заключён под стражу
17 октября
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 