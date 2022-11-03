Де Лаурентис может оказаться в тюрьме

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вчера, 19:59

Президент «Наполи» и глава «Аталанты» могут быть отправлены в тюрьму. Прокуратура Неаполя требует приговорить их к одному году тюремного заключения. Причиной стали махинации с финансовыми операциями при совершении сделок по продаже футболистов.

Помимо этого, осужден может быть и генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани, который ранее работал в «Милане» на той же должности. Для него следствие требует один год и один месяц заключения.

Президента «Лацио» Клаудио Лотито и главу «Фиорентины» Андреа делла Валле обвинение попросило оправдать.

В материалах дела говорится об использовании «ложных счетов». Фиктивные операции направляли в бюджет футбольных клубов незаконную прибыль.