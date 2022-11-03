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ГлавнаяНовостиКриминалИталия. Серия А 2022/2023

Де Лаурентис может оказаться в тюрьме

вчера, 19:59

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис и глава «Аталанты» Антонио Перкасси могут быть отправлены в тюрьму. Прокуратура Неаполя требует приговорить их к одному году тюремного заключения. Причиной стали махинации с финансовыми операциями при совершении сделок по продаже футболистов.

Помимо этого, осужден может быть и генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани, который ранее работал в «Милане» на той же должности. Для него следствие требует один год и один месяц заключения.

Президента «Лацио» Клаудио Лотито и главу «Фиорентины» Андреа делла Валле обвинение попросило оправдать.

В материалах дела говорится об использовании «ложных счетов». Фиктивные операции направляли в бюджет футбольных клубов незаконную прибыль.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 21:54
Всех президентов именно итальянского происхождения. Сам народ такой: у каждого влиятельного человека кум — мафиози, а семейные связи самые тесные в Европе.
протон
протон
вчера в 20:41
Со времен Берлускони ничего не меняется. Мафиозо, распилы, и макароны на ушах гроздьями
Köln
Köln
вчера в 20:35
В серии А коррупция жива всех живых!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:32
Теперь понятно почему Наполи феерит..
ДСА
ДСА
вчера в 20:02
Похоже в итальянском чемпионате всех президентов можно сажать.
Гость
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