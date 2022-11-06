Ловрен полетит в Катар, а Промес – нет. В марте Квинси будут судить за попытку убийства

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вчера, 12:30

Кроме поножовщины, Квинси связывали с торговцами смертью.

Ван Гал отказался от Промеса более года назад

Промес – любимчик публики, поэтому решение не включать Квинси в расширенную заявку сборной Нидерландов на ЧМ -2022 вызвало ожидаемую реакцию. Посредник Камоцци уже выдумал, что решение политическое, а не спортивное. Стоп, так другие игроки из РПЛ полетят в Катар.

Ловрен в расширенной заявке Хорватии. Лаксальта нет в списке Уругвая, но это футбольный выбор. Марин может бегать за Коста-Рику. В РПЛ стало меньше статусных легионеров, но шейхам из Катара плевать на составы гостей.

Чтобы понять историю Промеса, надо вернуться на год назад. Дисквалификации клубов РПЛ не было, но ван Гал уже принял решение:

Я не думаю, что сейчас буду вызывать игроков, которые находятся в такой ситуации, как у него. Когда футболист вовлечен в такую историю, ему гораздо труднее сосредоточиться на матче. В России он далеко от этого, а в Нидерландах будет очень близко.

Это сказано год назад. Сейчас при вызове Квинси на территорию любой страны ЕС на матч сборной Нидерландов его могут взять под стражу и передать голландцам. Нет ордера вчера – появится сегодня, как только клиент приземлится в аэропорту.

Уверены, что «Спартаку» выгодно потерять лидера дурацким образом? Пока прокуратура Нидерландов не требовала экстрадиции Промеса, но есть причина – суд начнется в марте, Квинси пока не скрывается от следствия или возможного заключения.

Промес фигурирует в нескольких расследованиях

Адвокаты Промеса настаивали, что Квинси не бил двоюродного брата ножом. На отрицании строилась защита. Им виднее, юристам форварда заплатят сотни тысяч евро. Но есть нестыковки. О поножовщине полицейские узнали, поскольку слушали телефонные разговоры футболиста.

Промес был фигурантом дел о торговле наркотиками и участии в преступной группировке. Причину легко понять. В Нидерландах Квинси водился с рэперами, сам снимался в клипах и выпускал песни. А где певцы этого жанра из гетто – там криминал и наркотики.

Понятно, что по другим делам Квинси мог проходить как важный свидетель. Вот только пишут, как Промес в сердцах сказал по телефону, что убьет двоюродного брата за оскорбление тети, мамы этого самого кузена. Понятно, что фраза «я его убью» не буквальная.

Вот только после предполагаемых заявлений двоюродный брат Промеса получил удар ножом. И повреждение серьезное. Еще важно, что Квинси один суд уже проиграл. Гражданский иск удовлетворили, суд признал право кузена на денежную компенсацию.

Кстати, если бы Промес летал на заседания, то мог плохо играть за «Спартак». Квинси временно убежал от проблем, а уголовный суд перенесли из-за состояния здоровья потерпевшего – кузен жалуется, что не может ходить и страдает ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).

Тренер защищает сборную от лишнего внимания прессы

Луи хватает проблем без Промеса с ореолом крутого гангстера, друга бандитов и парня, который порезал ножом брата, выбрав для этого ногу, где есть артерии, повреждение которых может привести к смерти, даже если рядом окажется профессиональный врач.

Самое главное в печальной истории, что Промесу на самом деле крупно повезло. Он не убил кузена. Теперь не все здоровы, но живы, а «Спартак» получил лидера, лучшего игрока текущего сезона в РПЛ . Вы же понимаете, что без суда Квинси играл бы за «Аякс»?

Ван дер Сар спас футболиста от браслета на ноге и домашнего ареста. Любой адвокат докажет суду, что риск побега из страны миллионера, обвиняемого в попытке убийства, очень высокий. Понятно, что фанаты «красно-белых» могут свято верить, что Промес не бил брата ножом.

Вот только проигранный гражданский иск, на котором истец доказал, что происшествие имело место, говорит иное. Или что бил, но серьезность повреждения кузен преувеличивает, как в футболе симулируют, чтобы получить компенсацию и сгноить Промеса в тюрьме.

Мотив Квинси тоже обсудят в суде. Вряд ли до драки дошло по причине того, что его братец ангел. Но даже если человек ужасный, то его нельзя бить ножом, превращая мышцу и сухожилья в месиво, как на фото из материалов дела. Не стоит искать несправедливость, где ее нет.

Шансы на оправдательный приговор у Промеса невысокие

Может получить два года заключения, один из которых условно. Тогда будет прятаться в России, пока не решит отсидеть полгода в Нидерландах и выйти за хорошее поведение. Говорят, в контракте «Спартака» и «Аякса» возможное тюремное заключение прописано, никто не питал иллюзий о невиновности.

Ни один тренер мира не вызовет футболиста, на котором висит дело о попытке убийства. Кроме того, Промес не был частью проекта Ван Гала изначально. У сборной Нидерландов есть Гакпо, Мален, длинный Де Йонг, Груневельд и Депай. Не все в этом списке с игровой практикой и в форме, но Ван Гал не нуждается в Квинси.

Промес вписывается в тактику Ван Гала, но не поедет на ЧМ -2022 из-за криминального преследования. Великолепная форма Квинси не отменяет суд. В марте 2023-го начнется слушанье по существу, суд рассматривает покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.

От статьи про убийство адвокаты, скорее всего, отобьются. Но нанесение тяжких телесных отбить сложнее. Помните Мамаева и Кокорина? Их статьи куда легче, а пошли по этапу. Проигрыш Промесом в гражданском суде очень плохой знак для будущего уголовного дела с двумя тяжкими обвинениями.

Обвинительный приговор может лишить «Спартак» лидера

Две недели назад на суде ждали Квинси лично, но обвиняемый сослался на «работу за рубежом». Сам футболист не говорит через день о чемпионате мира. Промес знает больше, чем разрешают рассказать адвокаты. Ситуация слишком очевидная, чтобы обижаться на Ван Гала.

Более ценный для Франции форвард Бензема не поехал на победный чемпионат мира из-за обвинений в посредничестве при шантаже Вальбуэна. В прошлом году суд Версаля признал Карима виновным, футболист отказался от апелляции. Обладатель «Золотого мяча» отделался годом условно и штрафом.

Промесу вряд ли так повезет, его дело намного, намного серьезнее. Без поножовщины Квинси, возможно, играл бы в матчах Лиги Наций и полетел в Катар из состава «Спартака», как Ловрен в сентябре спокойно летал на матчи Хорватии из состава «Зенита». Всем в ЕС плевать, где там Деян живет и играет.

Так что Квинси не жертва в этой ситуации. Кроме того, в ФИФА разрешили легионерам уйти. Почему Промес не в «Лионе», «Роме» или «Астон Вилле»? Мог выбрать сборную, не «Спартак». Но футболист знает, что Ван Гал не позвал бы его из любого клуба мира, как Бензема не звали из «Реала».