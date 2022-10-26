На руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело

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вчера, 17:44

В отношении «Химок» проводится проверка, по ее итогам на руководство подмосковного клуба могут возбудить уголовное дело.

Новости о невыплате зарплаты футболистам и сотрудникам клуба более трёх месяцев привлекли внимание правоохранительных органов. Законодательство РФ предусматривает уголовную ответственность за продолжительную невыплату гонораров.

В клубе уже началась проверка. На данный момент неизвестно, кто именно из руководства «Химок» находится под угрозой возбуждения уголовного дела.