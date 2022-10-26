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На руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело

вчера, 17:44

В отношении «Химок» проводится проверка, по ее итогам на руководство подмосковного клуба могут возбудить уголовное дело.

Новости о невыплате зарплаты футболистам и сотрудникам клуба более трёх месяцев привлекли внимание правоохранительных органов. Законодательство РФ предусматривает уголовную ответственность за продолжительную невыплату гонораров.

В клубе уже началась проверка. На данный момент неизвестно, кто именно из руководства «Химок» находится под угрозой возбуждения уголовного дела.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:12
у самого интересного персонажа - депутатская неприкосновенность !
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 03:35
Тосно поинтересней был проект)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 02:20, ред.
Интересно у химок есть настоящие болельщики? Хотя бы на соккере. А то складывается впечатление, что это клуб-однодневка, где главная цель попилить бюджет
pomor45
pomor45
вчера в 23:22
Одно слово - химки.
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 21:30
В милицию завели, дело шьют...
dok66
dok66
вчера в 21:19
Токсичность Химок уже давно быля ясна , особенно после увольнения Юрана . Футболистов жаль , попали в раздачу.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:53
Арестов не будет.
5ua4q9gx84up
5ua4q9gx84up
вчера в 19:51
допрыгались голубчики, нужно меру знать...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:49
Главное не перевозбудится...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:37
Надоразобраться и всех виновных растрелять!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:30
Мутное в Химках руководство.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:30
Руководство Химок забыло что они не из Газпрома и неприкасаемость на них не распространяется!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:29
Дзюба с Бакаевым в Зените покопались, а один еще и в своих труселях!)
алекc 1960
алекc 1960 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:24
    алекc 1960
    алекc 1960 ответ nikoladolgov (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 19:23
    они они!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 18:46
    А ещё говорят надо расширять РПЛ, тут и тат деньги пилят, все хотят к кормушке, но она не бездонна!!!
    Tex
    Tex ответ протон (раскрыть)
    вчера в 18:39
    они обычно пересаживаются в соседнее болотце, которое сейчас никто не шерстит. Это ж суть их работы. Принимай нужные законы и не отсвечивай и все у тебя будет норм
    makkie
    makkie
    вчера в 18:33
    Ага, так вот почему Терюшков по-быстренькому свалил.
    Почуял, что запахло жареным. А может и сам сдал бывших коллег ))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:21
    Где Спартак покопался, там добра не ищи...
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 18:19, ред.
    Помню ,когда Химки попали в ПЛ,вот симпотичная игра была и состав,затем смешали состав,затем распродали игроков,затем непонятки с тренерами,теперь локти кусают.Так же всегда поступают с Крыльями советов.
    протон
    протон
    вчера в 18:14
    Вот Терюшков "молодец"! Пришёл, развалил клуб, политические лозунги прокричал, плакаты патриотические там повесил, понял, что начинает плохо пахнуть, всех обвинил, что какие-то серые схемы там внутри клуба мутят без него (тем самым признал, что как управленец он 77, раз такое смог допустить) и свалил оставив всю ответственность на тот самый, как он сказал, "сильный менеджмент". У них там школа какая-то есть для депутатов "Как выйти сухим и чистым из грязного болота"?
    Izmar
    Izmar
    вчера в 18:14
    Зарплату должен платить спартак.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 18:01
    Слили клуб однозначно
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:47
    Надо проверять - это точно.
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