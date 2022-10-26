На руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело

В отношении «Химок» проводится проверка, по ее итогам на руководство подмосковного клуба могут возбудить уголовное дело.
Новости о невыплате зарплаты футболистам и сотрудникам клуба более трёх месяцев привлекли внимание правоохранительных органов. Законодательство РФ предусматривает уголовную ответственность за продолжительную невыплату гонораров.
В клубе уже началась проверка. На данный момент неизвестно, кто именно из руководства «Химок» находится под угрозой возбуждения уголовного дела.
Почуял, что запахло жареным. А может и сам сдал бывших коллег ))
Почуял, что запахло жареным. А может и сам сдал бывших коллег ))