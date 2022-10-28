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Спортдир СПАЛа обезоружил мужчину, который напал на Пабло Мари с ножом

вчера, 19:59

Спортивный директор СПАЛа Массимо Тарантино обезоружил мужчину, который с ножом напал на игрока «Монцы» Пабло Мари.

Массимо ранее играл за «Наполи», «Интер», «Болонью» и другие клубы Италии. Тарантино вместе с другим человеком обезоружил, обездвижил и удерживал злоумышленника до приезда полиции. Преступник ранил ножом шесть человек, один из которых погиб. Это произошло в торговом центре. Одним из пострадавших стал футболист «Монцы» Пабло Мари. Тарантино высказался о своем поступке:

Нападавший кричал и бежал. Герой ли я? Я не сделал ничего особенного.

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 05:50
Как всё пересеклось...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:30
/
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:30
)
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 21:25
Новость маленько не дотянута: Тарантино увидел, как один из посетителей торгового центра превратился в вампира и захотел крови окружающих людей. Выхватив из кармана палочки для суши и сложив их крестом, он с божьей помощью удерживал нападавшего до приезда полиции.
Futurista
Futurista
вчера в 20:07
Ну да, всё верно...где Тарантино там и криминальное чтиво...
Гость
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