Спортдир СПАЛа обезоружил мужчину, который напал на Пабло Мари с ножом

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вчера, 19:59

Спортивный директор СПАЛа Массимо Тарантино обезоружил мужчину, который с ножом напал на игрока «Монцы» .

Массимо ранее играл за «Наполи», «Интер», «Болонью» и другие клубы Италии. Тарантино вместе с другим человеком обезоружил, обездвижил и удерживал злоумышленника до приезда полиции. Преступник ранил ножом шесть человек, один из которых погиб. Это произошло в торговом центре. Одним из пострадавших стал футболист «Монцы» Пабло Мари. Тарантино высказался о своем поступке: