Из-за взрыва в центре Стамбула перенесён матч «Бешикташ» — «Антальяспор»

Матч 14-го тура турецкой Суперлиги между «Бешикташем» и «Антальяспором», который должен был состояться сегодня, перенесён на более поздний срок в связи со взрывом в центре Стамбула. Об этом сообщили на официальном сайте «чёрных орлов».

Соболезнования нашему народу.

Из заявления, сделанного губернатором Стамбула после взрыва, произошедшего в Бейоглу, мы с глубокой грустью узнали, что, согласно первым данным, 6 человек погибли и 53 человека получили ранения.

Мы решительно осуждаем это нападение и подтверждаем нашу убеждённость в том, что те, кто полагается на насилие, никогда не достигнут своих коварных целей. Нет силы, способной разрушить единство и сплочённость нашего народа.

Ещё раз желаем милости Божией погибшим в теракте, соболезнования их родным и любимому народу, скорейшего выздоровления пострадавшим.