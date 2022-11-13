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Из-за взрыва в центре Стамбула перенесён матч «Бешикташ» — «Антальяспор»

вчера, 20:17
БешикташЛоготип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспорВчера в 20:00 Матч перенесен

Матч 14-го тура турецкой Суперлиги между «Бешикташем» и «Антальяспором», который должен был состояться сегодня, перенесён на более поздний срок в связи со взрывом в центре Стамбула. Об этом сообщили на официальном сайте «чёрных орлов».

Соболезнования нашему народу.

Из заявления, сделанного губернатором Стамбула после взрыва, произошедшего в Бейоглу, мы с глубокой грустью узнали, что, согласно первым данным, 6 человек погибли и 53 человека получили ранения.

Мы решительно осуждаем это нападение и подтверждаем нашу убеждённость в том, что те, кто полагается на насилие, никогда не достигнут своих коварных целей. Нет силы, способной разрушить единство и сплочённость нашего народа.

Ещё раз желаем милости Божией погибшим в теракте, соболезнования их родным и любимому народу, скорейшего выздоровления пострадавшим.

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