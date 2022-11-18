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17 игроков «Барселоны» вызваны на чемпионат мира. Это рекордный показатель

вчера, 18:16

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что 17 футболистов команды вызваны в свои сборные на чемпионат мира в Катаре.

Это является рекордным показателем для одного клуба за всю историю мундиалей. Из игроков «Барселоны» на чемпионат мира отправятся Эрик Гарсия, Серхио Бускетс, Алехандро Бальде, Ансу Фати, Жорди Альба, Ферран Торрес, Гави, Педри (все — Испания), Роберт Левандовски (Польша), Андреас Кристенсен (Дания), Марк-Андре тер Штеген (Германия), Жюль Кунде, Усман Дембеле (оба — Франция), Рафинья (Бразилия), Рональд Араухо (Уругвай), Френки де Йонг, Мемфис Депай (оба — Нидерланды).

17 игроков «Барселоны» вызваны на чемпионат мира. Это рекордный показатель

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Ikarus74 (раскрыть)
сегодня в 15:29
Хави больше нас видит и знает,кто должен играть,мы видим со стороны а он их тренер.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Maks26 3 (раскрыть)
сегодня в 15:04
Здравствуйте. 17 футболистов в тексте новости. Может быть тут дело было в Гави и Педри ввиду их коротких имён?
Maks26 3
Maks26 3
сегодня в 14:29
16 игроков. Пересчитал 3 раза. Кого-то забыли или ошиблись в счете?
Ikarus74
Ikarus74 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 06:21
А игра Барсы тут причём ? Кстати, далеко не в каждой игре Френки выходит в основе, а после прихода Роберта Депай вообще поселился на скамейке.
Ikarus74
Ikarus74 ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
сегодня в 06:14
Почему тупит то?!То что Мане точно не сыграет стало известно 17/11, а Гайа поменяли на Бальде 18/11.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Ikarus74 (раскрыть)
вчера в 22:41
От игроков,которые проигрывают Интеру,разгромно проигрывают Баварии на своем поле и не могут выйти из группы,они и есть утвари и Де Йонг,Депай тоже.
Два игрока Барсы соответствуют команде Гвардиолы тех лет-Левандовски и Педри.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ Ikarus74 (раскрыть)
вчера в 22:31
Да мне плевать сколько игроков поедут Пусть сокер не тупит
Ikarus74
Ikarus74 ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
вчера в 22:24
Мане не сыграет, по причине травмы, а Бальде вызвали на замену Гайа, который получил травму в расположении сборной. Так что, все правильно - Бавария 17-1=16, Барса 16+1= 17
Dauletbek
Dauletbek ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 22:23
Это очень плохо для клуба. Барса всей командой будет истощена после ЧМ...
Ikarus74
Ikarus74 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 22:21
Не смотря на то что Френки один из ключевых игроков сборной Голландии, а Депай игрок основы оной?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:42
С одной стороны вроде как престижно, но с другой - гемор : лишняя нагрузка , травмы возможные . Утомляемость , а также психологическое состояние некоторых игроков , могут сказаться на результатах Барселоны.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:01
Этого достаточно для многих, чтобы занервничали))
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:21, ред.
Это доказательство что Барселона великий клуб. Чемпионат мира и Европы для Испании выграли игроки Барселоны. Тот сборной Испании мог играт без вратаря Касиляса и Защитник Рамоса и ничего не изменилось бы в их играх
monah-10
monah-10
вчера в 20:11
Зато от ФИФА кучу денег за них получат.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:10
Левандовски и Педри достойны сборных,остальные утварь.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 19:22
Пока в ЛЧ играли и даже какое-то время гегемонили - нафиг никому не нужны были. Стоило закрепиться в Лиге Европы - сразу востребованы :)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:19
И все лавочники
Пирамида
Пирамида
вчера в 19:04
Болею за Барсу! Это плохо!
Elliada
Elliada
вчера в 19:04
Какая разница сколько игроков вызвали из команды? Разве это показатель?
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:02
Вряд ли это сильно хорошо для Барселоны. Полтора состава команды получат дополнительные нагрузки. А, учитывая, что большинство из них играют за топовые сборные и пройдут далеко по турниру, то следует ожидать игровой спад у каталонцев после нового года.
Достижение, конечно, интересное. Но я бы ему особо не радовался на месте поклонников клуба.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:00
А какая польза для Барселоны от этого?)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
вчера в 18:59
Я тоже это где-то читал))
зигзаг
зигзаг
вчера в 18:48
И при этом все они игроки Лиги Европы. Эт тож показатель рекордный...
Baggio R.
Baggio R. ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
вчера в 18:41
Соккер не отстал, иначе как бы я был в курсе этих новостей. А ответив мне, ты разве не коммент написал? Сам себе противоречишь.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 18:39, ред.
Старика Бускетса Энрике взял в сборную, а Тьяго нет
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:37
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 18:34
    Из лиги европы поехали)))
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
    вчера в 18:33
    Ну Мане же вылетел из за травмы)
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
    вчера в 18:33, ред.
    Ты отстал от жизни. "Бавария" потеряла в этом списке Мане, а из "Барселоны" плюсом вызвали Бальде.
    Sukhoverkov2012
    Sukhoverkov2012
    вчера в 18:29
    Походу кто то что то курит
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