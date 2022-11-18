17 игроков «Барселоны» вызваны на чемпионат мира. Это рекордный показатель

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вчера, 18:16

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что 17 футболистов команды вызваны в свои сборные на чемпионат мира в Катаре.

Это является рекордным показателем для одного клуба за всю историю мундиалей. Из игроков «Барселоны» на чемпионат мира отправятся , , , , , , , (все — Испания), (Польша), (Дания), (Германия), , (оба — Франция), (Бразилия), (Уругвай), , (оба — Нидерланды).