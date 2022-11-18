17 игроков «Барселоны» вызваны на чемпионат мира. Это рекордный показатель

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что 17 футболистов команды вызваны в свои сборные на чемпионат мира в Катаре.
Это является рекордным показателем для одного клуба за всю историю мундиалей. Из игроков «Барселоны» на чемпионат мира отправятся Эрик Гарсия, Серхио Бускетс, Алехандро Бальде, Ансу Фати, Жорди Альба, Ферран Торрес, Гави, Педри (все — Испания), Роберт Левандовски (Польша), Андреас Кристенсен (Дания), Марк-Андре тер Штеген (Германия), Жюль Кунде, Усман Дембеле (оба — Франция), Рафинья (Бразилия), Рональд Араухо (Уругвай), Френки де Йонг, Мемфис Депай (оба — Нидерланды).
Достижение, конечно, интересное. Но я бы ему особо не радовался на месте поклонников клуба.
Достижение, конечно, интересное. Но я бы ему особо не радовался на месте поклонников клуба.