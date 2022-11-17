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Аргентина может побить рекорд Италии по серии матчей без поражений

сегодня, 00:08

Сборная Аргентины обыграла команду Омана в контрольной игре (5:0). Команда из Южной Америки не проигрывает в 36 матчах подряд. Рекорд на данный момент принадлежит национальной команде Италии — 37 поединков в период с сентября 2018 года по октябрь 2021-го.

Аргентина сыграет 22 ноября против команды Саудовской Аравии в рамках группового этапа чемпионата мира. Помимо этого, южноамериканцам предстоит сыграть с Мексикой и Польшей.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Ikarus74 (раскрыть)
сегодня в 06:50, ред.
А где у них Кубки, раз они играли 5 раз с Бразилией, по 4 раза с Уругваем и Чилией? Они ведь пару раз подряд проигрывали тому же Чили в финале. Это скорее всего большинство товарняки. Один раз выстрелили в нормальном матче против Бразилии в финале Кубка Америки. Правда там Бразилия сыграла вообще не о чём. Но это не проблемы Аргентины.
Та же Италия тоже, уже второй раз подряд не может попасть на ЧМ))
Ikarus74
Ikarus74 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 02:58, ред.
5 раз с Бразилией, 4 раза с Уругваем, 4 раза с Чили, 4 раза с Колумбией и так далее, и один раз с Италией))). А с кем играла Италия ?
3c2jug9x8p68
3c2jug9x8p68
сегодня в 02:39
Почти наверняка арги обойдут Италию
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 00:32
Саудитов обыграют сто процентов и сравняются по этому показателю с Италией.
RAYMАN
RAYMАN ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Как обычно Эквадор,Гондурас,Иран,Боливия..)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:11
В групповом этапе ни одного соперника нормального уровня.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:10
Интересно, с какими соперниками они играли. Огласите весь список...
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