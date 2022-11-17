Аргентина может побить рекорд Италии по серии матчей без поражений

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сегодня, 00:08

Сборная Аргентины обыграла команду Омана в контрольной игре (5:0). Команда из Южной Америки не проигрывает в 36 матчах подряд. Рекорд на данный момент принадлежит национальной команде Италии — 37 поединков в период с сентября 2018 года по октябрь 2021-го.

Аргентина сыграет 22 ноября против команды Саудовской Аравии в рамках группового этапа чемпионата мира. Помимо этого, южноамериканцам предстоит сыграть с Мексикой и Польшей.