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Самедов: «В сборной Узбекистана есть футболисты европейского уровня»

вчера, 18:15
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия15:00 Не начался

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от товарищеского матча с Узбекистаном.

Я не знаю, будет ли основной состав, команда Узбекистана — серьёзный соперник. Мотивация при игре за сборную всегда должна быть большая, не должно быть проблем. Сборная Узбекистана — очень хорошая команда, есть хорошие футболисты европейского уровня. Было тяжело в матче с командой Таджикистана, здесь также будет сложно.

Жду тяжёлой игры. Шансы на победу 50 на 50, мы играем в Узбекистане, там полные трибуны. Будет непросто.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:58
А у нас футболисты европейского уровня есть только в клубах. В сборной их нет.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 19:18
Дожили. Таджики, казахи, узбеки. Как бы последним не влететь.
bp6nw52qdb8w
bp6nw52qdb8w
вчера в 19:01
В сборной Карпина таких нет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:40
Видимо опять ничья будет...)
Futurista
Futurista
вчера в 18:31
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:21
У нас похоже такого уровня игроков нет...
Гость
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