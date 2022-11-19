Самедов: «В сборной Узбекистана есть футболисты европейского уровня»

Бывший полузащитник сборной России поделился ожиданиями от товарищеского матча с Узбекистаном.

Я не знаю, будет ли основной состав, команда Узбекистана — серьёзный соперник. Мотивация при игре за сборную всегда должна быть большая, не должно быть проблем. Сборная Узбекистана — очень хорошая команда, есть хорошие футболисты европейского уровня. Было тяжело в матче с командой Таджикистана, здесь также будет сложно.

Жду тяжёлой игры. Шансы на победу 50 на 50, мы играем в Узбекистане, там полные трибуны. Будет непросто.