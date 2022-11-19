Червиченко: «Как и все россияне, буду поддерживать Сербию на ЧМ-2022»

Бывший президент «Спартака» заявил, что на чемпионате мира в Катаре будет поддерживать сборную Сербии.

Буду следить за чемпионатом мира. Как и все россияне, буду поддерживать Сербию. Кого бы я назвал фаворитом этого чемпионата мира в Катаре? Поймал себя на мысли, что не вижу явных команд, которые могли бы быть явными фаворитами турнира. Сейчас нет сборной, которая была бы на голову сильнее другой, которая могла бы проиграть и это стало бы нонсенсом. Сейчас любые сборные из первой шестёрки могли бы обыграть друг друга.