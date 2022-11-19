Червиченко: «Как и все россияне, буду поддерживать Сербию на ЧМ-2022»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что на чемпионате мира в Катаре будет поддерживать сборную Сербии.
Буду следить за чемпионатом мира. Как и все россияне, буду поддерживать Сербию. Кого бы я назвал фаворитом этого чемпионата мира в Катаре? Поймал себя на мысли, что не вижу явных команд, которые могли бы быть явными фаворитами турнира. Сейчас нет сборной, которая была бы на голову сильнее другой, которая могла бы проиграть и это стало бы нонсенсом. Сейчас любые сборные из первой шестёрки могли бы обыграть друг друга.
о "братушках"..)
Другие братушки- болгары- те вообще даже не стесняются: "Мы предали Россию, но всё равно мы её любим".
Каково.. Это ж Шекспир, не меньше))
о "братушках"..)
Другие братушки- болгары- те вообще даже не стесняются: "Мы предали Россию, но всё равно мы её любим".
Каково.. Это ж Шекспир, не меньше))
Вот я, к примеру, буду подтапливать за Камерун и Польшу, по той простецкой
причине, что в этих сборных играют динамовцы.
Что же касается Сербии- до чего же многие в России столь сильно падки
на пустые слова, и по какой-то парадоксальной причине словам верят больше,
чем делам и поступкам. Наивные чукотские юноши..
Сербы любят повторять: "На небе Бог, на Земле Россия".
Уххх, аж дух захватывает у россиян от сознания собственной значимости,
и они счастливы называть за это сербов братушками.
Только вот на деле сербы, как и все прочие славяне, в серьёзных ситуациях
от русских всегда дистанцируются. Всегда. Изучайте историю.
Да и пёс с ней с историей, например сейчас Сербия тесно сотрудничает с НАТО, там имеются весьма серьёзные договора на это счёт, в т.ч. договор SOFA (2014) и договор о всестороннем военном сотрудничестве (2006).
Даже большой и толстый православный славянофил Фёдор Михалыч Достоевский писал следуюшее:
"Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников,
клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена".
Неплохо разбирался человек в вопросе, хотя слова тоже любил..))
Вот я, к примеру, буду подтапливать за Камерун и Польшу, по той простецкой
причине, что в этих сборных играют динамовцы.
Что же касается Сербии- до чего же многие в России столь сильно падки
на пустые слова, и по какой-то парадоксальной причине словам верят больше,
чем делам и поступкам. Наивные чукотские юноши..
Сербы любят повторять: "На небе Бог, на Земле Россия".
Уххх, аж дух захватывает у россиян от сознания собственной значимости,
и они счастливы называть за это сербов братушками.
Только вот на деле сербы, как и все прочие славяне, в серьёзных ситуациях
от русских всегда дистанцируются. Всегда. Изучайте историю.
Да и пёс с ней с историей, например сейчас Сербия тесно сотрудничает с НАТО, там имеются весьма серьёзные договора на это счёт, в т.ч. договор SOFA (2014) и договор о всестороннем военном сотрудничестве (2006).
Даже большой и толстый православный славянофил Фёдор Михалыч Достоевский писал следуюшее:
"Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников,
клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена".
Неплохо разбирался человек в вопросе, хотя слова тоже любил..))
Дэвид, очень хороший вопрос и как всегда в тему. За Францию болел всю свою сознательную жизнь. Но после того как Платини некрасиво себя повел и попал под следствие, я понял, что за эту сборную не стоит переживать. Ведь Франция и Платини- это одно целое, фактически. Болеть, вероятно буду за Данию.
Дэвид, очень хороший вопрос и как всегда в тему. За Францию болел всю свою сознательную жизнь. Но после того как Платини некрасиво себя повел и попал под следствие, я понял, что за эту сборную не стоит переживать. Ведь Франция и Платини- это одно целое, фактически. Болеть, вероятно буду за Данию.
Зы: Вата как обычно ищет врагов за границей :))
Зы: Вата как обычно ищет врагов за границей :))
Никнейм Ваш меня наводит на мысль что это было бы логичным и возможно даже интересным решением.
Никнейм Ваш меня наводит на мысль что это было бы логичным и возможно даже интересным решением.