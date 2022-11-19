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Червиченко: «Как и все россияне, буду поддерживать Сербию на ЧМ-2022»

вчера, 17:24

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что на чемпионате мира в Катаре будет поддерживать сборную Сербии.

Буду следить за чемпионатом мира. Как и все россияне, буду поддерживать Сербию. Кого бы я назвал фаворитом этого чемпионата мира в Катаре? Поймал себя на мысли, что не вижу явных команд, которые могли бы быть явными фаворитами турнира. Сейчас нет сборной, которая была бы на голову сильнее другой, которая могла бы проиграть и это стало бы нонсенсом. Сейчас любые сборные из первой шестёрки могли бы обыграть друг друга.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:29
Симпатии будут к таким сборным как Иран, Камерун, Сербия, особенно за Иран учитывая в какой она группе.
баск
баск ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:38
Спорить не буду, цели обострять не было, просто высказал давно наболевшее
о "братушках"..)
Другие братушки- болгары- те вообще даже не стесняются: "Мы предали Россию, но всё равно мы её любим".
Каково.. Это ж Шекспир, не меньше))
Futurista
Futurista ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:02
Да что там сербы...некоторые русские в серьёзных ситуациях от русских дистанцируются...все люди разные...но общий тренд ориентации сербов многим в России импонирует...
Сп62
Сп62
вчера в 19:57
Болеть можно за любую команду и не обязательно это обосновывать. Так что вперёд, в Катар.
баск
баск
вчера в 19:27
Да ладно, не все россияне будут болеть за Сербию.
Вот я, к примеру, буду подтапливать за Камерун и Польшу, по той простецкой
причине, что в этих сборных играют динамовцы.

Что же касается Сербии- до чего же многие в России столь сильно падки
на пустые слова, и по какой-то парадоксальной причине словам верят больше,
чем делам и поступкам. Наивные чукотские юноши..

Сербы любят повторять: "На небе Бог, на Земле Россия".
Уххх, аж дух захватывает у россиян от сознания собственной значимости,
и они счастливы называть за это сербов братушками.

Только вот на деле сербы, как и все прочие славяне, в серьёзных ситуациях
от русских всегда дистанцируются. Всегда. Изучайте историю.
Да и пёс с ней с историей, например сейчас Сербия тесно сотрудничает с НАТО, там имеются весьма серьёзные договора на это счёт, в т.ч. договор SOFA (2014) и договор о всестороннем военном сотрудничестве (2006).

Даже большой и толстый православный славянофил Фёдор Михалыч Достоевский писал следуюшее:
"Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников,
клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена".
Неплохо разбирался человек в вопросе, хотя слова тоже любил..))
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 19:07
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:57
    Тоже буду топить за Сербов !
    Capral
    Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 18:52
    Дэвид, рад Вас видеть!!!
    Дэвид, очень хороший вопрос и как всегда в тему. За Францию болел всю свою сознательную жизнь. Но после того как Платини некрасиво себя повел и попал под следствие, я понял, что за эту сборную не стоит переживать. Ведь Франция и Платини- это одно целое, фактически. Болеть, вероятно буду за Данию.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 18:30
    Буду болеть за братьев наших сербов, и у датчан симпатичная сборная сейчас
    Dinamo
    Dinamo
    вчера в 18:18
    За всех не говори.

    Зы: Вата как обычно ищет врагов за границей :))
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:12
    А что насчёт сборной страны-правопреемницы первой Французской Империи?

    Никнейм Ваш меня наводит на мысль что это было бы логичным и возможно даже интересным решением.
    Capral
    Capral
    вчера в 17:59
    Не знаю за кого буду я болеть, но точно знаю, против кого буду- Англия и США!!!
    shur
    shur
    вчера в 17:37
    ...всей душой за лягушатников, обажаю Бензима в Реале и Мбаппе в ПСЖ...!!!
    Namuri
    Namuri
    вчера в 17:25
    А почему Сербию?
    Гость
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