Мостовой: «Отрицательно оцениваю решение ФИФА не продавать пиво»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о запрете на продажу пива на стадионах мирового первенства в Катаре.
Отрицательно оцениваю решение ФИФА не продавать пиво на стадионах во время чемпионата мира. Не понимаю, как такое возможно. За два дня объявили, что не будут продавать пиво… За две-три недели до старта начали обсуждать, зачем вообще нужно было проводить турнир в Катаре. Место проведения выбирают за восемь лет: про пиво можно было сказать за год, а тут за два дня. Ужас!
Пиву не место на спортивных событиях. И нам на Катар нужно равняться, а не на Европу
Не понимаю этой истерики с пивом. Хочешь пить пиво - сиди дома перед телеком. С чего бы вдруг в исламской стране продавали алкоголь, да еще и в общественном месте?
Забавно как все критикуют не продажу пива в Катаре, хотя у нас тоже не продают пиво )
Пиву не место на спортивных событиях. И нам на Катар нужно равняться, а не на Европу
Не понимаю этой истерики с пивом. Хочешь пить пиво - сиди дома перед телеком. С чего бы вдруг в исламской стране продавали алкоголь, да еще и в общественном месте?
Забавно как все критикуют не продажу пива в Катаре, хотя у нас тоже не продают пиво )
Мостовой, а ты почему это близко к сердцу принимаешь?
Мостовой, а ты почему это близко к сердцу принимаешь?