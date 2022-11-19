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Мостовой: «Отрицательно оцениваю решение ФИФА не продавать пиво»

вчера, 15:13

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о запрете на продажу пива на стадионах мирового первенства в Катаре.

Отрицательно оцениваю решение ФИФА не продавать пиво на стадионах во время чемпионата мира. Не понимаю, как такое возможно. За два дня объявили, что не будут продавать пиво… За две-три недели до старта начали обсуждать, зачем вообще нужно было проводить турнир в Катаре. Место проведения выбирают за восемь лет: про пиво можно было сказать за год, а тут за два дня. Ужас!

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:10
Это сугубо субъективное мнение Мостового.
Пиву не место на спортивных событиях. И нам на Катар нужно равняться, а не на Европу
Не понимаю этой истерики с пивом. Хочешь пить пиво - сиди дома перед телеком. С чего бы вдруг в исламской стране продавали алкоголь, да еще и в общественном месте?
Забавно как все критикуют не продажу пива в Катаре, хотя у нас тоже не продают пиво )
karnager
karnager
вчера в 19:36, ред.
Ну раз царь отрицательно оценивает, то так оно и есть. Расходимся
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 18:34
Какая разница за 2 дня обьявили или за 8 лет обьявили. Фанаты едут из за футбола а не пиво. В каждой стране свои законы
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:19
а какая разница вам господин экс-царь
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:09
Меньше будет очередь в туалет.
Мостовой, а ты почему это близко к сердцу принимаешь?
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 16:15, ред.
А причём здесь ФИФА? Решение принято властями Катара, согласно законам страны. И не ФИФА, а тем более Мостовому, указывать властям Катара, какие законы им принимать в своей стране. А иностранцы, приезжающие в чужую страну, если у них есть чувство такта и вежливости, должны выполнять законы страны, в которую они въехали.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:45
Сама по себе фифа никаких решений не принимает.
Гость
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