Мостовой: «Отрицательно оцениваю решение ФИФА не продавать пиво»

Экс-футболист «Спартака» высказался о запрете на продажу пива на стадионах мирового первенства в Катаре.

Отрицательно оцениваю решение ФИФА не продавать пиво на стадионах во время чемпионата мира. Не понимаю, как такое возможно. За два дня объявили, что не будут продавать пиво… За две-три недели до старта начали обсуждать, зачем вообще нужно было проводить турнир в Катаре. Место проведения выбирают за восемь лет: про пиво можно было сказать за год, а тут за два дня. Ужас!