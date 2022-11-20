Эквадор обыграл Катар в матче открытия ЧМ-2022

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вчера, 21:00

Сборная Катара уступила команде Эквадора в матче открытия чемпионата мира 2022 года (0:2).

Дубль в игре оформил нападающий южноамериканцев Эннер Валенсия, отличившись на 16-й минуте с пенальти, а также забив на 31-й.

Еще один гол Валенсии, забитый на 3-й минуте, был отменен после вмешательства ВАР. Судьи зафиксировали офсайд.

Во втором туре Катар встретится с Сенегалом, а Эквадор сыграет с Нидерландами.