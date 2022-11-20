Эквадор обыграл Катар в матче открытия ЧМ-2022

Сборная Катара уступила команде Эквадора в матче открытия чемпионата мира 2022 года (0:2).
Дубль в игре оформил нападающий южноамериканцев Эннер Валенсия, отличившись на 16-й минуте с пенальти, а также забив на 31-й.
Еще один гол Валенсии, забитый на 3-й минуте, был отменен после вмешательства ВАР. Судьи зафиксировали офсайд.
Во втором туре Катар встретится с Сенегалом, а Эквадор сыграет с Нидерландами.
Матчи открытия всегда были немного скучноватые и в основном заканчивались в ничью. И этот не разочаровал))
Мертвый Катар не мог даже забраться на чужую половину противника.
Может как то сказалось вот эта шумиха вокург купленного матча и катарцы сгорели до матча. Все может быть.
Эквадор сыграли на своем уровне. Ничего сверхнеобычного.
Но все же с победой их и хорошей заявкой на выход в плейофф!
Матчи открытия всегда были немного скучноватые и в основном заканчивались в ничью. И этот не разочаровал))
Мертвый Катар не мог даже забраться на чужую половину противника.
Может как то сказалось вот эта шумиха вокург купленного матча и катарцы сгорели до матча. Все может быть.
Эквадор сыграли на своем уровне. Ничего сверхнеобычного.
Но все же с победой их и хорошей заявкой на выход в плейофф!
Эквадор с заслуженной победой, по игре выделю двух опорных игроков Эквадора Кайседо и Мендеса, два пылесоса вычистили все что можно было
Эквадор с заслуженной победой, по игре выделю двух опорных игроков Эквадора Кайседо и Мендеса, два пылесоса вычистили все что можно было