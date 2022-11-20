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Эквадор обыграл Катар в матче открытия ЧМ-2022

вчера, 21:00
КатарЛоготип футбольный клуб Катар0 : 2Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Сборная Катара уступила команде Эквадора в матче открытия чемпионата мира 2022 года (0:2).

Дубль в игре оформил нападающий южноамериканцев Эннер Валенсия, отличившись на 16-й минуте с пенальти, а также забив на 31-й.

Еще один гол Валенсии, забитый на 3-й минуте, был отменен после вмешательства ВАР. Судьи зафиксировали офсайд.

Во втором туре Катар встретится с Сенегалом, а Эквадор сыграет с Нидерландами.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 10:59
Мастерство нельзя купить.
112910415
112910415
сегодня в 07:57
Катар предельно слаб
barca200885
barca200885 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 07:01
Насовал уж тогда. Чай не гандбол.
Мариарти77
Мариарти77
сегодня в 06:08
А если Катар выйграл 1-0 чтобы случилось
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 00:58
Муми Нгамале, «Динамо» и сборная Камеруна
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:39
Эквадор с победой,хорошо сыграли.
протон
протон
сегодня в 00:03
Вот Эквадор на 44 месте. Катар на 50.
Очередное доказательство, что этот рейтинг ни на что не влияет.
Никогда бы не подумал, что эти сборные рядом. Перед этим матчем был уверен, что Эквадор раскатает Катар
y3xqwj98gcvs
y3xqwj98gcvs
вчера в 23:37, ред.
Эннер Валенсия перед матчем с Катаром
Agamaga........
Agamaga........ ответ lvovich132 (раскрыть)
вчера в 23:25
Иначе Уругвай накидал бы 4 мяча
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:23
    LOpp
    LOpp ответ РусБрянск (раскрыть)
    вчера в 23:12
    Вроде только Ловрен
    Spartak_56
    Spartak_56
    вчера в 22:31
    С 1990 года смотрю все чемпионаты мира, смотрю каждую игру и сейчас буду смотреть сейчас легче где в записи можно посмотреть ,но для меня самая крутая , самая выдающийся команда была есть и будет Германия 1990 года буду болеть за машину за немцев!!!
    РусБрянск
    РусБрянск
    вчера в 22:29
    А из нашего чемпионата кто нибудь играет на этом ЧМ?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 22:13
    опять фаны барсы свои мечты за реальность выдают
    Литейный 4 returned
    Литейный 4 returned
    вчера в 21:57
    Катар станет поставщиком очков в своей группе
    salleeh
    salleeh
    вчера в 21:54
    Катар выглядит "мальчиком для битья" на этом мундиале.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 21:45
    То ли сборная Катара никакущая, то ли просто не справились с давлением и волнением....
    Эквадор с заслуженной победой, по игре выделю двух опорных игроков Эквадора Кайседо и Мендеса, два пылесоса вычистили все что можно было
    lvovich132
    lvovich132 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 21:36
    Ну матч с Уругваем на тот момент уже ничего не решал. Мы и Уругвай уже вышли тогда. Сыграй мы сними в 1-ом туре результат мог быть другим.)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:35
    С победой сборную Эквадора и их болельщиков!!! Ничего неожиданного в этом матче не произошло. Эквадор отыграл на своём уровне. Эннер Валенсия лучший бомбардир этого чемпионата мира на данный момент). Уверен, что Фенербахче и болельщики очень рады этому. Это хорошая заявка от сборной Эквадора на выход в плей-офф ЧМ. А сборная Катара вообще не о чём! Как можно играть на ЧМ мира с таким уровнем команды? Да и не играли бы там, просто им помогло то, что они хозяева турнира. Посмотрим, что произойдёт в остальных играх. Приятного просмотра.
    29081985
    29081985
    вчера в 21:26
    Похоже это Эквадор подкупил Катар
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ lvovich132 (раскрыть)
    вчера в 21:24, ред.
    Это хорошо, что в 2018-м на матче открытия с Уругваем не играли.
    vova505
    vova505
    вчера в 21:22
    Мне не верится, что катар сможет сыграть на равных с кем-то из своей группы
    Уверен, что будут только поражения
    lvovich132
    lvovich132 ответ azkan (раскрыть)
    вчера в 21:18
    Россия - Сауд Аравия матч открытия тоже не разочаровал на прошлом ЧМ. Тот матч был зрелищный и голы наши забивали очень красивые.
    Namuri
    Namuri
    вчера в 21:17
    Гости играли лучше, и заслужили победу. Катар...
    azkan
    azkan
    вчера в 21:15
    С первым матчем на ЧМ 2022 всех любителей футбола!
    Матчи открытия всегда были немного скучноватые и в основном заканчивались в ничью. И этот не разочаровал))
    Мертвый Катар не мог даже забраться на чужую половину противника.
    Может как то сказалось вот эта шумиха вокург купленного матча и катарцы сгорели до матча. Все может быть.
    Эквадор сыграли на своем уровне. Ничего сверхнеобычного.
    Но все же с победой их и хорошей заявкой на выход в плейофф!
    d1metras
    d1metras ответ lvovich132 (раскрыть)
    вчера в 21:11
    Красава) статистика ЧМ переписана))
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 21:10
    Пустили букмекеры утку, многие повелись на вброс, удалось многих "стричь". А адепты криша ещё обвиняли Эквадор в продажности.
    Nottrow
    Nottrow
    вчера в 21:09
    Эквадор с победой в первом матче чемпионата.
    Nazi
    Nazi
    вчера в 21:08
    Катар и футбол несовместимы.. В первый раз перестал смотреть матч ЧМ после первого тайма :)
    lvovich132
    lvovich132
    вчера в 21:07
    Я угадал. Ставка сработала!
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