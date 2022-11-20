Сборная России сыграла вничью со сборной Узбекистана

Противостояние «Зари» и «Миная» состоится в рамках 15-го тура украинской высшей

В поединке 15-го тура УПЛ футбольный клуб «Львов» на своем поле примет «Колос».

На поединок 15-го тура чемпионата «Металлист» едет в гости к «Черноморцу».