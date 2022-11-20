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Сборная России сыграла вничью со сборной Узбекистана

вчера, 16:51
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России в гостях сыграла вничью со сборной Узбекистана (0:0) в товарищеском матче.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

В прошлой товарищеской встрече сборной России сыграла вничью со сборной Таджикистана (0:0).

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Все комментарии
autochthon
autochthon
сегодня в 12:32
Осталось сыграть с киргизами и туркменами. Футболистам и тренерам нашей сборной позор! Жена пуделя в твите что нибудь напишет в защиту Валеры…
cska1948
cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 09:47
А может проблемы российских игровых видов спорта, включая футбол, как раз и кроются в том, что мы рассчитываем на заморских тренеров и игроков? В советские времена рассчитывали ТОЛЬКО на своих и результаты были лучше.
Vadik
Vadik
сегодня в 06:16
В силу обстоятельств получилось только первый тайм посмотреть. Игроки сборной Узбекистана не напрягались особо в обороне! Нельзя так играть даже товарники....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:48
Я всё понял. Эти футболисты просто не умеют играть. Они думают, что умеют, но заблуждаются в своём мнении.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ РусБрянск (раскрыть)
вчера в 23:40, ред.
Я не про футбол, а про воспитательные методы. Расформировать команду, закидать помоями лучшего вратаря мира так, что он чуть не завершил карьеру, посадить на десяток лет в тюрьму лучшего полевого футболиста, кого-то публично заклеймить и поставить крест на карьере … Всё это неправильные методы, которые вовсю процветали в союзе. А эти методы тут снова предлагают возродить. Может ещё в лагеря команду за ничью в товарке отправить???

Кстати, в 1952 году вытащили практически мёртвый матч с Югославией с 1:5 на 5:5… Но ведь в итоге не выиграли! Позор, товарищи! Расформировать!
амурец
амурец
вчера в 23:37
Да уж
Lexand
Lexand
вчера в 23:16
Ну чего все разнылись - зато не пропустили😁
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 22:44
Это не для меня официальный матч, а для Фифа. Есть разница.? А матч этот очень даже значащий. Он лишний раз показал. что футбол в РФ деградирует.
alexamit
alexamit
вчера в 22:30
Кроме территории у нас большого ничего нет.
РусБрянск
РусБрянск ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 22:27
Ишь,куда занесло тебя, здесь про футбол,а урок истории на другом сайте и при СССР футбол был сильнее
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:08
Комличенко желает сыграть с европейской сборной, вы про расформирование российского футбола! А кто Андорру будет побеждать???
salleeh
salleeh
вчера в 21:56
Может с Монголией получится что нибудь, пусть попробуют с Монголией...)))
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:47
Не вижу смысла дальше спорить!!!!!!!!!!Для тебя это официальный матч,а для меня ничегонезначящая игра и рейтинг для сборной сейчас ничего не значит!!!!!!!!!!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 21:42
Не надо вилять. Я ведь не об этом. Ты сказал, что это никому не нужный товарняк. Я доказал. что это официальный матч, а не товарняк. какие ко мне претензии.
Вопрос о нужности, или ненужности совсем другой. Я не привык вилять в дискуссии.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ renamed user 515937 (раскрыть)
вчера в 21:01
Великая страна прекратила своё существование в 1917м году)
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:47
Тут ты прав!!!!!!!!!!!!!Но есть одно большое НО,а этот рейтинг нам нужен,учитывая ситуацию?!!!!!!!!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 20:44
Этот матч санкционирован ФИФА и его результат идет в зачет рейтинга. То-есть это официальный матч , а не тренировочный товарняк.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:41
Это товарняк!!!!!!!!!!!Это даже не показательный матч!!!!!!!!!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 20:35
А нельзя быть мотивированным из-за любви к футболу? Они не бьются на поле, т.к. им безразлична репутация и футбол для них - это способ деньги получить. Может так?
renamed user 515937
renamed user 515937 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 20:35, ред.
Сборная СССР за 30 лет 4 раза играла в финалах ЧЕ. Итог золото и три серебра, а РФ участвовала всего 4 раза .
В советское время не попасть на ЧМ - это полный провал, а сейчас попасть - великое достижение.
И совок - это твоя черепная коробка. А я говорю о великой стране - СССР
Храневец
Храневец
вчера в 20:32
Наш футбол в глубоком 25е и просвета не видно !
renamed user 515937
renamed user 515937 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 20:15, ред.
Да, уж, за 30 лет достижений ноль. А ведь сборная СССР за 30 лет на чемпионатах Европы золото и три серебра взяла. Был также полуфинал см, где мы по жребию "проиграли"
Вообщем большой футбол у нас был только во времена СССР
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:12
Не считаю, что совковое решение 1952 года было правильным! Дикость какая-то. Расформировать команду! Может ещё сразу расстрелять? А как Яшина клевали в 1962? И много других диких примеров из тех времён. Не люблю, когда вспоминают в пример Совок. Нелогичных и ломающих судьбы решений тоже хватало!
Сп62
Сп62
вчера в 19:55
Разговоры на кухне продолжаются. Надо бы ... А кто это будет делать? Те, кто кормится футболом?
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:51
Иы не понял меня наверное!!!!!!!!!!!!!!!!!!Нет мотивации т.е мимо ЧЕ и ЧМ и прочего!!!!!!!!!!!!!!Ну вот к примеру: ты любишь свою работу,но знаешь то,что после всех твоих трудов,твою работу выкидывают в мусорку-какая у тебя будет дальнейшая мотивация?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:48
Ну тут ты не прав!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Глянь состав суперлиги Китая,достаточно глянуть просто статистику и ты удивишься!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))По поводу смертной казни за взятки-это ни панацея, т.к коррупция в Китае растет из года в год!!!!!!!!!!!!!!!!А по поводу финансирования из бюджетов всяких региональных команд,я писал еще года 2-3 назад и предлагал сделать лигу из 8 команд в 4 круга!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Неэгоист
Неэгоист ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 19:39
Видать ты молод ещё..
прохожий.
прохожий.
вчера в 19:32
А всего то надо ввести минимальную зарплату игрокам в клубе и большие премиальные за голы и голевые передачи.И в сборной так же.Тогда и забивать будут ,и игра стаеет интересней. А так инвалиды знают,что по любому получат свое бабло.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 19:14, ред.
Возможно стоит убрать государственное финансирование из футбола. Деньги нужно зарабатывать своим старанием, а не получать в виде субсидий от компаний с государственным участием. Тогда возможно появится старание у всех. Не только у футболистов, но и у клубов. Совсем никого не готовят в своих школах. Один шлак.
pomor45
pomor45
вчера в 19:06
Сколько страсти в обсуждениях, а на стадион калачом не заманить.
Гость
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