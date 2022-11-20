Сборная России сыграла вничью со сборной Узбекистана

Сборная России в гостях сыграла вничью со сборной Узбекистана (0:0) в товарищеском матче.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
В прошлой товарищеской встрече сборной России сыграла вничью со сборной Таджикистана (0:0).
|Узбекистан0 : 0Россия
|Матч завершен
Сборная России в гостях сыграла вничью со сборной Узбекистана (0:0) в товарищеском матче.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
В прошлой товарищеской встрече сборной России сыграла вничью со сборной Таджикистана (0:0).
Хотя, с другой стороны, Россия никогда и не была футбольной страной, не смотря на количество футбольных лиг, футбольных клубов, и количества футболистов.
Уровень игроков России аналогичен уровню андоррских почтальонов и мальтийских полицейских. Поэтому и зарплаты должны быть соответствующими. Необходимы иностранные специалисты чтобы заново учили Россию играть в эту игру. У нас специалистов такого уровня просто нет и не будет !
Хотя, с другой стороны, Россия никогда и не была футбольной страной, не смотря на количество футбольных лиг, футбольных клубов, и количества футболистов.
Уровень игроков России аналогичен уровню андоррских почтальонов и мальтийских полицейских. Поэтому и зарплаты должны быть соответствующими. Необходимы иностранные специалисты чтобы заново учили Россию играть в эту игру. У нас специалистов такого уровня просто нет и не будет !
Понравилось всё. Барабаны на трибунах, галстук небесного цвета под цвет глаз В.Г. Карпина, его спокойствие за исход матча, "самоотдача" на грани нервного срыва наших футболистов...
Только одно чувство не покидало меня всю игру - чувство неимоверного стыда за наш футбол и нашу сборную.
Понравилось всё. Барабаны на трибунах, галстук небесного цвета под цвет глаз В.Г. Карпина, его спокойствие за исход матча, "самоотдача" на грани нервного срыва наших футболистов...
Только одно чувство не покидало меня всю игру - чувство неимоверного стыда за наш футбол и нашу сборную.