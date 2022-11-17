Португалия разгромила Нигерию в товарищеском матче

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вчера, 23:41

Сборная Португалии разгромила сборную Нигерии (4:0) в товарищеском матче.

Первый гол в игре на 9-й минуте забил полузащитник Португалии Бруну Фернандеш. На 35-й минуте Фернандеш оформил дубль, реализовав пенальти. На 81-й минуте форвард Нигерии Эммануэль Деннис не реализовал пенальти. На 82-й минуте нападающий португальцев Гонсалу Рамос довёл счёт до разгромного, а на 84-й минуте Жоау Мариу отправил четвёртый гол в ворота Нигерии.