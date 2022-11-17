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Португалия разгромила Нигерию в товарищеском матче

вчера, 23:41
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия4 : 0Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

Сборная Португалии разгромила сборную Нигерии (4:0) в товарищеском матче.

Первый гол в игре на 9-й минуте забил полузащитник Португалии Бруну Фернандеш. На 35-й минуте Фернандеш оформил дубль, реализовав пенальти. На 81-й минуте форвард Нигерии Эммануэль Деннис не реализовал пенальти. На 82-й минуте нападающий португальцев Гонсалу Рамос довёл счёт до разгромного, а на 84-й минуте Жоау Мариу отправил четвёртый гол в ворота Нигерии.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:59
Точно , мой косяк.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:40
Кто-то всуе упоминает Роналду. Не советую. Впереди ЧМ.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:39
Непомнящий вроде Камерун тренеровал !)
Swift2005
Swift2005
сегодня в 00:29, ред.
У Месси со сборной 3 трофея,
у пеналду в сборной 2 трофея
Один из них товарищеский турнир лига наций)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:24, ред.
Крупно выиграли, но Нигерия не та , что была раньше.
Agamaga........
Agamaga........ ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 00:19
Лавочник МЮ больше пассажир, чем игрок, который сделает разницу.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:14
Без аналду всё спокойно...
RAYMАN
RAYMАN
сегодня в 00:14
Роналду уже 2 трофея со сборной, гномяра 1, и то с трудом. Догоняй чипсоед))
Swift2005
Swift2005
сегодня в 00:12
С КРивлялду ПоРтугалия может и в 1/8 не попасть.
Тренеру нужно думать кого выпускать на поле вместо пенальтиста
Swift2005
Swift2005
сегодня в 00:09
Криштиану Оналду делать нечего на чемпионате мира.
Без него португальцы лучше играют, как и МЮ без баласта побеждают намного чаще чем с гелевым статистом. Рон и рядом не стоял по достижениям с Лео!
LOpp
LOpp
вчера в 23:57
И это ещё Роналду не играл
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:52
Так бы на ЧМ.
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 23:49
Португалия готова к ЧМ. Ведь они с Роналду из 3 финалов выиграли 2 (ЧЕ,ЛН).
А обуза с аргентиной 5 раз заходил в финал, и выиграл лишь 1, и то ноль голов в полуфинале и в финале.

С победой Португалия…
Sporting
Sporting
вчера в 23:45
Толи ещё будет!
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