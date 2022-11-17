Португалия разгромила Нигерию в товарищеском матче

Сборная Португалии разгромила сборную Нигерии (4:0) в товарищеском матче.
Первый гол в игре на 9-й минуте забил полузащитник Португалии Бруну Фернандеш. На 35-й минуте Фернандеш оформил дубль, реализовав пенальти. На 81-й минуте форвард Нигерии Эммануэль Деннис не реализовал пенальти. На 82-й минуте нападающий португальцев Гонсалу Рамос довёл счёт до разгромного, а на 84-й минуте Жоау Мариу отправил четвёртый гол в ворота Нигерии.
у пеналду в сборной 2 трофея
Один из них товарищеский турнир лига наций)))
у пеналду в сборной 2 трофея
Один из них товарищеский турнир лига наций)))
Тренеру нужно думать кого выпускать на поле вместо пенальтиста
Тренеру нужно думать кого выпускать на поле вместо пенальтиста
Без него португальцы лучше играют, как и МЮ без баласта побеждают намного чаще чем с гелевым статистом. Рон и рядом не стоял по достижениям с Лео!
Без него португальцы лучше играют, как и МЮ без баласта побеждают намного чаще чем с гелевым статистом. Рон и рядом не стоял по достижениям с Лео!
А обуза с аргентиной 5 раз заходил в финал, и выиграл лишь 1, и то ноль голов в полуфинале и в финале.
С победой Португалия…
А обуза с аргентиной 5 раз заходил в финал, и выиграл лишь 1, и то ноль голов в полуфинале и в финале.
С победой Португалия…