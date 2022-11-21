Стали известны претенденты на звание лучшего молодого игрока РПЛ 2022-го

Стали известны претенденты на премию «Первая пятерка» по итогам 2022 года, которая вручается лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный сайт Детской футбольной лиги (ДФЛ) имени Виктора Горлова.
Список претендентов по итогам 2022 года среди игроков РПЛ: Сергей Волков, Никита Кривцов, Ираклий Манелов (все – «Краснодар»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все – «Спартак»), Артем Карпукас, Даниил Худяков (оба – «Локомотив»), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелёхин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин (все – «Ростов»).
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Во - вторых. Гордость берет за академию Зенита и ее воспитанников!