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Стали известны претенденты на звание лучшего молодого игрока РПЛ 2022-го

вчера, 14:14

Стали известны претенденты на премию «Первая пятерка» по итогам 2022 года, которая вручается лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный сайт Детской футбольной лиги (ДФЛ) имени Виктора Горлова.

Список претендентов по итогам 2022 года среди игроков РПЛ: Сергей Волков, Никита Кривцов, Ираклий Манелов (все – «Краснодар»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все – «Спартак»), Артем Карпукас, Даниил Худяков (оба – «Локомотив»), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелёхин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин (все – «Ростов»).

Стали известны претенденты на звание лучшего молодого игрока РПЛ 2022-го

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 20:08
У Пиняева папа слабоват.
dok66
dok66
вчера в 16:58
А Пиняев видимо будет открытием Чемпа ?
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 16:18
Во - первых. Где Пиняев?!
Во - вторых. Гордость берет за академию Зенита и ее воспитанников!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:12
Какая разница,если все будут через пару лет обнулены и забыты.
Izmar
Izmar
вчера в 16:03
Только Сильянов, хотя лучший Пиняев.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:57
Единственного реально достойного Пиняева почему то нет?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:54
Молодым у нас дорога ,подгонять старичков.
monah-10
monah-10
вчера в 15:35
Кто то из Спартака, остальные не в тех клубах играют.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 15:27
Сильянов однозначно! Щетинин тоже хорош прибавил!!!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:05
Моё мнение - Сильянов. А вообще то, все парни хороши.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:46
А где Пиняев?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:38
Жеребят чё то не видать). Не уродились наверно.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:34
Думаю либо Худяков, либо Щетинин должны победить, хотя еще и Литвинова можно добавить. Каждый из них вносит большой вклад в игру свих команд
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 14:25, ред.
Тут однозначно Сильянов по общей сумме полезных действий.Конкурент ему только Литвинов.
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