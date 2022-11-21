Стали известны претенденты на звание лучшего молодого игрока РПЛ 2022-го

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вчера, 14:14

Стали известны претенденты на премию «Первая пятерка» по итогам 2022 года, которая вручается лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный сайт Детской футбольной лиги (ДФЛ) имени Виктора Горлова.