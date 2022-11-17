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Бензема — лучший игрок 2022 года по версии Globe Soccer Awards

вчера, 21:53

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком 2022 года по версии Globe Soccer Awards.

В прошлом сезоне француз помог мадридскому клубу выиграть Лигу чемпионов, а также стал обладателем «Золотого мяча».

Бензема — лучший игрок 2022 года по версии Globe Soccer Awards

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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 07:14
Каннаваро незаслуженно ту награду получил
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 07:10
И да! Карфаген должен быть разрушен!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 01:02
Каннаваро получил левый ЗМ, который должен был принадлежать Зинедину Зидану! Да и Модрич,при всем уважении, не должен был получить тот ЗМ. Тогда обокрали Роналду. А Карим Бензема заслужил эту награду своей игрой. Задолго до этого уже было определено, что отныне ЗМ будет вручаться по итогам сезона. Карим Бензема лучший игрок и лучший бомбардир Лиги Чемпионов УЕФА и Ла Лиги. Победитель Лиги Чемпионов УЕФА и Ла Лиги. Забивал очень важные голы в Ла Лиге и Лиге Чемпионов УЕФА (особенно в плей-офф), и причём в самый трудный момент. Когда никто не верил в победу мадридского Реала. Разве кто-то другой может получить этот золотой мяч, помимо Карима Бензема? Хватит уже раздавать левые золотые мячи, вес лимит исчерпал Месси (2010, 2012, 2015, 2019, 2021(вообще цирк)). У Роналду в 2013 был, но у него отобрали в 2018, поэтому его можно не брать в счёт.
амурец
амурец
вчера в 23:12, ред.
Заслуженно
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 23:05
Гнома уже никто не награждает,печалька для обладателя липовых наград…))
Elliada
Elliada
вчера в 22:56
Это разве не та награда, которую придумал агент балласта, чтобы каждый год его клиенту и ему самому вручали награды в разных придуманных номинациях? Странно, что ему не вручили какую-нибудь награду. Например, лучший игрок мира от 37 лет до 38 лет
shur
shur ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:19
.. Катарская жара, китайский ковид, хохлядский беспредел...!!!
DXTK
DXTK
вчера в 22:10, ред.
Раньше золотой мяч и звание лучшего игрока давали в конце года, сейчас выдали все скажем по середине, почему не учитывают грядущий ЧМ, будто это очередная лига нации. Hаньше ЧМ и победитель турнира ценились высоко.

Роналдо - ЧМ 2002 - ЗМ, Канаваро - ЧМ 2006 - ЗМ, но после того как Месси с Роналду появились, главный турнир сборных планеты вообще не стали замечать, исключением стал Модрич, хотя там наверно победа с Релом в ЛЧ сыграла куда важную роль, чем выход Хорватии в финальную часть мундиаля!

P.S. Бензема, кончено, все заслужил своей игрой, но стоило все определить после ЧМ.
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 22:09
Поздравляю Карим.Полностью заслужил. Роналду,обуза,Модрич или Бензема могут выиграв ЧМ встать на одну ступень с королем футбола Пеле. ЛЧ,ЗМ у них есть,не хватает ЧМ.
3g3h2w335u3k
3g3h2w335u3k
вчера в 21:57
Это просто логически вытекает из его игры
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