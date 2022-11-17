Бензема — лучший игрок 2022 года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком 2022 года по версии Globe Soccer Awards.
В прошлом сезоне француз помог мадридскому клубу выиграть Лигу чемпионов, а также стал обладателем «Золотого мяча».
Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком 2022 года по версии Globe Soccer Awards.
В прошлом сезоне француз помог мадридскому клубу выиграть Лигу чемпионов, а также стал обладателем «Золотого мяча».
Роналдо - ЧМ 2002 - ЗМ, Канаваро - ЧМ 2006 - ЗМ, но после того как Месси с Роналду появились, главный турнир сборных планеты вообще не стали замечать, исключением стал Модрич, хотя там наверно победа с Релом в ЛЧ сыграла куда важную роль, чем выход Хорватии в финальную часть мундиаля!
P.S. Бензема, кончено, все заслужил своей игрой, но стоило все определить после ЧМ.
Роналдо - ЧМ 2002 - ЗМ, Канаваро - ЧМ 2006 - ЗМ, но после того как Месси с Роналду появились, главный турнир сборных планеты вообще не стали замечать, исключением стал Модрич, хотя там наверно победа с Релом в ЛЧ сыграла куда важную роль, чем выход Хорватии в финальную часть мундиаля!
P.S. Бензема, кончено, все заслужил своей игрой, но стоило все определить после ЧМ.