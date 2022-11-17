Анчелотти выиграл приз лучшему тренеру года на Globe Soccer Awards

Наставник «Реала» Карло Анчелотти выиграл приз лучшему тренеру года на церемонии Globe Soccer Awards.
Кроме того, «Реал» был признан лучшей мужской футбольной командой по итогам 2022 года.
Наставник «Реала» Карло Анчелотти выиграл приз лучшему тренеру года на церемонии Globe Soccer Awards.
Кроме того, «Реал» был признан лучшей мужской футбольной командой по итогам 2022 года.
Мадрид с 13 очковым отрывом выиграл внутренний чемпионат.
Победил в ЛЧ, пройдя одну из самых сложных сеток в истории этого турнира, а в финале на опыте как питон задушил Ливерпуль, который оказался на втором месте в этом рейтинге...
У Сити за всё время участия в ЛЧ не было такого количества реальных ТОП команд в соперниках, как у Реала за один только прошедший сезон.
Напоминаю, что Карло становился чемпионом в каждой из топ-5 лиг, плюс брал ЛЧ в трёх десятилетиях подряд, а ещё обновил ряд рекордов, вроде самого продолжительного отрезка между первой и последней выигранной ЛЧ, а так же общим количеством Ушастых. И это космические достижения на самом деле.
Мадрид с 13 очковым отрывом выиграл внутренний чемпионат.
Победил в ЛЧ, пройдя одну из самых сложных сеток в истории этого турнира, а в финале на опыте как питон задушил Ливерпуль, который оказался на втором месте в этом рейтинге...
У Сити за всё время участия в ЛЧ не было такого количества реальных ТОП команд в соперниках, как у Реала за один только прошедший сезон.
Напоминаю, что Карло становился чемпионом в каждой из топ-5 лиг, плюс брал ЛЧ в трёх десятилетиях подряд, а ещё обновил ряд рекордов, вроде самого продолжительного отрезка между первой и последней выигранной ЛЧ, а так же общим количеством Ушастых. И это космические достижения на самом деле.