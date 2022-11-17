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Анчелотти выиграл приз лучшему тренеру года на Globe Soccer Awards

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протон
протон
сегодня в 00:22
Справедливый рейтинг.
Мадрид с 13 очковым отрывом выиграл внутренний чемпионат.
Победил в ЛЧ, пройдя одну из самых сложных сеток в истории этого турнира, а в финале на опыте как питон задушил Ливерпуль, который оказался на втором месте в этом рейтинге...
У Сити за всё время участия в ЛЧ не было такого количества реальных ТОП команд в соперниках, как у Реала за один только прошедший сезон.
Напоминаю, что Карло становился чемпионом в каждой из топ-5 лиг, плюс брал ЛЧ в трёх десятилетиях подряд, а ещё обновил ряд рекордов, вроде самого продолжительного отрезка между первой и последней выигранной ЛЧ, а так же общим количеством Ушастых. И это космические достижения на самом деле.
ABir
ABir
сегодня в 00:10
Действительно Карло лучший из лучших!
амурец
амурец
сегодня в 00:06
Тут не поспоришь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:48
Он достоин этой номинации...
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