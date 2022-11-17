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Серхио Рамос — лучший защитник в истории по версии Globe Soccer Awards

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ballak144
ballak144
сегодня в 04:17
Ухахаха
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:52
Пуйоль не ровня Рамосу. Рамос не только забивал голы, но и защищался очень сильно.К примеру, по игре головой, Пуйоль и рядом не стоит. Терри? Чем Терри отличился, чтоб ставить его на один уровень с Рамосом. Про итальянцев. Итальянцы хорошо оборонялись (в основном командной игрой), но Неста, Мальдини, Каннаваро, Кьеллини и т.д. конечно очень сильно играли. Но а теперь представь, если Рамос играл в обороне примерно так же (если не лучше), но при этом, ещё и забивал очень важные голы. Он выполнял двойную, тройную работу. Конечно, я помню, как в то время Мальдини называли королём подката. Но и Рамос очень хорошо играл в отборе. Да и футбол в то время был другим. Сейчас намного сильнее скорости, я думаю. Сейчас тем же Мальдини, Неста, Кафу, Йерро, Пуйолю, Лусио, Видичу, Десаййи и т.д. было бы очень непросто.
протон
протон
сегодня в 00:11
За легенд прошлого говорить не берусь, но из тех кого я видел, чем это Рамос превосходит Джона Терри!?вставил пять копеек как болельщик Челси. Но тот же вопрос по Видичу.
Рамос лучший атакующий защитник в истории, это бесспорно. И скорее всего лучший как лидер команды, лучший капитан. Но именно в обороне он уступает Каннаваро и Несте, хоть и быстрее них был пока играл на фланге. Как перешёл в центр - замедлился.
Каннаваро, Мальдини, Кьеллини - в Италии были очень хороши. Лам, Маттеус и Беккенбауэр в Германии. Но я за Мальдини. Как защитник, он лучше Рамоса, который, не спорю, лучше участвовал в атаках и забивал важные голы, а ещё отличался грубостью.
протон
протон
сегодня в 00:08
Не слишком ли смело? Рамос очень хороший защитник, но даже лучшим в истории испанским защитником я бы не стал его называть. Неужели Йерро, Пуйоль, как пример, неужели были хуже?
Не, Серёга, пожалуй, действительно лучший "атакующий центральный защитник". Но среди всех центрдефов в истории он объективно не лучший. Хоть и болею за Мадрид, где Рамос выступал все свои лучшие годы, но я всё-таки застал и легендарных итальянцев прошлого поколения. Да и Пуйоль в плане оборонительных функций куда сильнее Серёжи.
амурец
амурец
сегодня в 00:05
Без вопросов
shur
shur
вчера в 22:15
...всё это действие, по идеи, должно было продолжаться в Реале
Мадрид, но к сожалению... Мои поздравления!!!
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 22:15
Нет,я конечно считаю Рамоса одним из лучших, но лучшим??? Ну если не указан фланг, то Роберто Карлос лучше. Именно как игрок.Ибо даже при Рональдо и Ривалдо Карлос был равным по своей крутизне игроком.
Гость
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