Серхио Рамос — лучший защитник в истории по версии Globe Soccer Awards

Футболист ПСЖ Серхио Рамос признан лучшим защитником в истории по версии Globe Soccer Award.
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2022
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей | Скрыть счет
Не, Серёга, пожалуй, действительно лучший "атакующий центральный защитник". Но среди всех центрдефов в истории он объективно не лучший. Хоть и болею за Мадрид, где Рамос выступал все свои лучшие годы, но я всё-таки застал и легендарных итальянцев прошлого поколения. Да и Пуйоль в плане оборонительных функций куда сильнее Серёжи.
Не, Серёга, пожалуй, действительно лучший "атакующий центральный защитник". Но среди всех центрдефов в истории он объективно не лучший. Хоть и болею за Мадрид, где Рамос выступал все свои лучшие годы, но я всё-таки застал и легендарных итальянцев прошлого поколения. Да и Пуйоль в плане оборонительных функций куда сильнее Серёжи.