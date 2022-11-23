«Челси» следит за молодым игроком «Астон Виллы»

«Челси» хочет подписать 16-летнего защитника «Астон Виллы» Тристона Роу, утверждает Evening Standard.
Скауты «синих» впечатлены игрой талантливого футболиста.
Ранее сообщалось, что лондонцы близки к трансферу российского хавбека.
«Челси» хочет подписать 16-летнего защитника «Астон Виллы» Тристона Роу, утверждает Evening Standard.
Скауты «синих» впечатлены игрой талантливого футболиста.
Ранее сообщалось, что лондонцы близки к трансферу российского хавбека.
В Вилле Карни играл. А перешел в Челси крохи минут и травма.
В Вилле Карни играл. А перешел в Челси крохи минут и травма.