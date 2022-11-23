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«Челси» следит за молодым игроком «Астон Виллы»

вчера, 09:46

«Челси» хочет подписать 16-летнего защитника «Астон Виллы» Тристона Роу, утверждает Evening Standard.

Скауты «синих» впечатлены игрой талантливого футболиста.

Ранее сообщалось, что лондонцы близки к трансферу российского хавбека.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 11:27
Надеюсь пример Чуквуэмеки (англичанин...) послужит уроком Роу.
В Вилле Карни играл. А перешел в Челси крохи минут и травма.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:00
Долго следить нельзя - надо брать и отдавать в аренду куда-нибудь годика на два.
Гость
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