Нападающий Коста-Рики: «В России был замечательный чемпионат мира»

Нападающий сборной Коста-Рики высказался о чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.

В России действительно был замечательный чемпионат мира, было здорово быть там, у вас очень красивая и прекрасная страна. Да, мы не вышли из группы, но у нас были классные игры. Могу ли сравнить этот чемпионат мира с чемпионатом мира в России? Они все очень разные, другой контраст, другая культура.