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Нападающий Коста-Рики: «В России был замечательный чемпионат мира»

сегодня, 00:35

Нападающий сборной Коста-Рики Брайан Руис высказался о чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.

В России действительно был замечательный чемпионат мира, было здорово быть там, у вас очень красивая и прекрасная страна. Да, мы не вышли из группы, но у нас были классные игры. Могу ли сравнить этот чемпионат мира с чемпионатом мира в России? Они все очень разные, другой контраст, другая культура.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 04:37
И не проигрывали так крупно.
Foxes
Foxes
сегодня в 04:15
2018 лучший Чемпионат Мира в истории футбола!
rhskmz
rhskmz
сегодня в 01:20
Да ужжж...
Пей-гуляй, все можно !
До сих пор никак не уедут ....
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:09
И с повязками на рукавах не прогуляешься). Хотя и в России этого не было.
протон
протон
сегодня в 01:07
И правда шикарный ЧМ у нас был
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:59
Всё правильно сказано. Совершенно разные, в Катаре не забухаешь !)))
mgp8cmr72v36
mgp8cmr72v36
сегодня в 00:45
Хорошо, что еще помнит.
Гость
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