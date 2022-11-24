Нападающий Коста-Рики: «В России был замечательный чемпионат мира»

Нападающий сборной Коста-Рики Брайан Руис высказался о чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.
В России действительно был замечательный чемпионат мира, было здорово быть там, у вас очень красивая и прекрасная страна. Да, мы не вышли из группы, но у нас были классные игры. Могу ли сравнить этот чемпионат мира с чемпионатом мира в России? Они все очень разные, другой контраст, другая культура.
Пей-гуляй, все можно !
До сих пор никак не уедут ....
Пей-гуляй, все можно !
До сих пор никак не уедут ....