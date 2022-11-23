Нойер: «Мы должны показать другой футбол против сборной Испании»

Вратарь сборной Германии прокомментировал поражение в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Японии.

Мы плохо защищались. Япония оказывала на нас давление в ситуациях один на один. Мы не были спокойны. На самом деле мы контролировали игру, но затем мы снова позволили сопернику вернуться. Сейчас мы находимся под давлением. Для меня это была самая важная игра, и мы проиграли. Мы должны показать другую игру против Испании, самого сложного соперника.