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Нойер: «Мы должны показать другой футбол против сборной Испании»

вчера, 20:27
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 2Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпонияМатч завершен

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал поражение в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Японии.

Мы плохо защищались. Япония оказывала на нас давление в ситуациях один на один. Мы не были спокойны. На самом деле мы контролировали игру, но затем мы снова позволили сопернику вернуться. Сейчас мы находимся под давлением. Для меня это была самая важная игра, и мы проиграли. Мы должны показать другую игру против Испании, самого сложного соперника.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
сегодня в 05:56
Да будет другой футбол, не 1-2 проиграете, а накидают вам полную авоську, с ней и поедите домой. В Испании от любого игрока надо ждать гола, это вам не одного двух прикрыли и все, семь мячей забили 6 разных футболистов, але немцы, просто езжайте сразу домой, технарь 3-0 и легко отделаетесь.
СARNAGE
СARNAGE
сегодня в 00:34
Второй тайм немцы провалили полностью.
протон
протон
сегодня в 00:27
Если немцы не выйдут из группы дома их ждет радужный прием
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:48
Не судьба, похоже
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:41
Они реально могут вылететь.. во будет прикол
salleeh
salleeh
вчера в 20:45
Постарайся больше 5-ти мячей не пропустить…
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:37
Это Испания вам покажет. Позорники.
Можете уже собирать свои чемоданы
и готовить свой радужный самолёт к отлёту домой.
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 20:32
Надеюсь, прое...играете и спокойно домой отправитесь.
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