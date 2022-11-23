Модрич: «Открыть чемпионат мира победой, к сожалению, не получилось»

Капитан сборной Хорватии прокомментировал результат матча с Марокко в 1-м туре ЧМ -2022 (0:0).

Это был сложный матч, особенно в первом тайме. В последние 10-15 минут мы стали играть лучше, а во втором тайме были даже лучше, чем Марокко. Обидно, что не воспользовались своими шансами. Если бы мы забили, то наверняка после этого играли бы лучше, и сопернику пришлось бы раскрываться. Открыть чемпионат мира победой, к сожалению, не получилось.

Наверняка нам будет легче играть дальше, и я надеюсь, что мы будем играть лучше. У нас есть ещё две игры, чтобы выйти из группы.