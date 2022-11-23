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Модрич: «Открыть чемпионат мира победой, к сожалению, не получилось»

вчера, 15:42
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал результат матча с Марокко в 1-м туре ЧМ-2022 (0:0).

Это был сложный матч, особенно в первом тайме. В последние 10-15 минут мы стали играть лучше, а во втором тайме были даже лучше, чем Марокко. Обидно, что не воспользовались своими шансами. Если бы мы забили, то наверняка после этого играли бы лучше, и сопернику пришлось бы раскрываться. Открыть чемпионат мира победой, к сожалению, не получилось.

Наверняка нам будет легче играть дальше, и я надеюсь, что мы будем играть лучше. У нас есть ещё две игры, чтобы выйти из группы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:16
Лично я не увидел, что хорваты были лучше
Arineh
Arineh
вчера в 17:55
У вас хотя бы ничья, а Германия проигрывает как Аргентина
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 17:34
Да уж. Неожиданные результаты на старте ЧМ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:30, ред.
Всё больше и больше матчей какой то безликой игрой! А хочется увидеть страсть на поле, огонь в глазах, бескомпромиссную борьбу ! А так даже "академизмом" это не назвать, выходят на поле с мыслью как бы не ошибиться, "как бы чего не вышло", как будто "повинность" какую отбывают!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:48
Похоже старость всё-таки начинает сказываться на звездах.
drug01
drug01
вчера в 16:28
Для начало игра слабая, надо сделать вывод
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:02
Непонятная игра сборной Хорватии.
СARNAGE
СARNAGE
вчера в 15:56
Главное не проиграл позорно как аргентинский бездарь.
shlomo
shlomo
вчера в 15:52
Вату катали и те другие.... ну ладно Марокканцы им простительно, но Вам нет
Гость
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