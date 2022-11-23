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Сын Марадоны: «Месси и мой отец — две разные планеты»

вчера, 11:23
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 2Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Диего Синагра, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, поделился мнением о поражении национальной команды в матче с Саудовской Аравией в 1-м туре ЧМ-2022 (1:2), а также высказался о сравнениях форварда Лионеля Месси с его отцом.

Я опустошён поражением Аргентины. Мне трудно поверить, что всё это произошло на самом деле. Проигрыш Саудовской Аравии — это сумасшествие. Месси и моего папу сравнивают те, кто не видит и не понимает футбол. Мы говорим о двух разных планетах. Но я не хочу сказать, что Лионель плох.

Иногда в футболе проигрываешь даже гораздо более слабым соперникам. Я не думаю, что Аргентина была самонадеянной. Скорее, она боялась. Таков футбол.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:16, ред.
Это субъективная оценка, не более. Факты говорят о другом.
амурец
амурец ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:14
Марадона был лучшим игроком, сыгравшим значительную роль в победе Аргентины на ЧМ и кто Месси? Рекордсмен по липовм ЗМ
Baggio R.
Baggio R. ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:10, ред.
У суммарно титулов у Месси гораздо больше. А непризнание очевидного говорит о нежелании признать действительность. Во-вторых, если он гном, то кем был Марадона, рост которого был ещё меньше?
амурец
амурец ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 23:43
Ну понятно всеми так сказать даже тухлыми аргументы тут пытаетесь мне доказать величие гнома ? И пытаетесь его поставить выше Марадоны, а не по олучится
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:05
Считаю Месси 3 раза сильнее Марадоны! Что за мода такая, считать игроков заверших карьеру не досягаемыми легендами. Не один игрок за всю историю не достиг таких высот как Рон и Месси. Да Рональдиньо, Зидан, Бэкхем были топами, но не лучше этих двоих
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 20:35
Марадона и в Барсе играл, но что-то нет его среди победителей Ла Лиги. Кроме того, заметь, я про Золотую бутсу сказал, а не наличие Золотых мячей сравнивал. А по поводу ЧМ: аргентинский вратарь Ислас стал чемпионом, но ни одной игры на турнире не провел. Типа, он тоже круче Месси?
Baggio R.
Baggio R. ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:25
Марадона и в Барсе играл, но что-то нет его среди победителей Ла Лиги. Кроме того, заметь, я про Золотую бутсу сказал, а не наличие Золотых мячей сравнивал. А по поводу ЧМ: аргентинский вратарь Ислас стал чемпионом, но ни одной игры на турнире не провел. Типа, он тоже круче Месси?
амурец
амурец ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:09
Ему хватало что он ЧМ и то что в этом именно его заслуга, а левых ЗМ да он не получал, да не мог он тогда получить ЗМ, да играл он за тухленький Наполи и тем не менее чего то дрбился даже с такой команжой
Baggio R.
Baggio R. ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:28
То, что он чемпион мира, с этим никто и не спорит. Вот только ни Лигу/Кубок чемпионов не выигрывал, да даже в Кубке Америки не побеждал. Золотой мяч по понятным причинам не получал, но вот возможных Золотых бутс тоже ни одной.
амурец
амурец ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:18, ред.
Вот хотелось бы узнать с кем была игра и статус этой игры? Да и по титулам, Марадона на минутку чемпион мира, и в той победе со сборной несомненно его заслуга
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:11
Месси даже рукой забил лучше чем Марадона,спасибо я не знал.
СARNAGE
СARNAGE
вчера в 16:19
Месси пустышка,а Марадона легенда.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 15:16
Отец Месси : Месси и твой папа - две разные галактики...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 14:25
вы скажите когда гном тащил сборную никогда,они играют сами по себе все звездочеты ,а как команда д****о
Baggio R.
Baggio R. ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 14:09
У Месси есть такой же гол рукой, и сольный проход Марадоны в матче с англичанами он не раз повторял. А по достижениям и титулам намного превзошел Марадону.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 13:51
Он прав в том, что сравнивать игроков с разных столетий глупо. Но, раз уж зашла речь, я лично не уверен, что Марадона заиграл бы в наши времена, с его то дисциплиной
matrix333
matrix333
вчера в 13:27
В той команде, где играл Марадона были еще ИГРОКИ, не только он.
memphis
memphis
вчера в 12:53
Сын шурина двоюродной собаки: Кокорин слабее Зидана...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:38
Это так,так как во всех аспектах игры Месси выше головы твоего отца и не неркоман.
Сколько забитых голов и голевых перелач у твоего отца,сравни.
Марадона один раз сделал сольный проход а у Месси их десятки,только Месси рукой не забивал.
Сп62
Сп62
вчера в 12:27
Лионелю бог не дал "руку бога". А так бы саудитам пришлось горевать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:53
Прав на все сто, на сегодня Марадона круче,а дальше посмотрим
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:49, ред.
Высказывание сына великого Диего сказано на эмоциях - звучит жёстко но справедливо! Лишний повод для сборной Аргентины задуматься! И начать играть в ФУТБОЛ!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:44
Набить статистику на эйбарах и тащить сборную это разные вещи.
амурец
амурец
вчера в 11:39
вот это верное мнение, смешно даже сравнивать неочёмыша с великим Диего
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