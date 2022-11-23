Сын Марадоны: «Месси и мой отец — две разные планеты»

Диего Синагра, сын легендарного аргентинского футболиста , поделился мнением о поражении национальной команды в матче с Саудовской Аравией в 1-м туре ЧМ -2022 (1:2), а также высказался о сравнениях форварда с его отцом.

Я опустошён поражением Аргентины. Мне трудно поверить, что всё это произошло на самом деле. Проигрыш Саудовской Аравии — это сумасшествие. Месси и моего папу сравнивают те, кто не видит и не понимает футбол. Мы говорим о двух разных планетах. Но я не хочу сказать, что Лионель плох.

Иногда в футболе проигрываешь даже гораздо более слабым соперникам. Я не думаю, что Аргентина была самонадеянной. Скорее, она боялась. Таков футбол.