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Далич: «Не факт, что для Модрича этот чемпионат мира будет последним»

вчера, 12:39

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о сильных сторонах своей команды, а также высказался о будущем капитана команды Луки Модрича.

Чем особенно сильна сборная Хорватии? Нашим самым ценным достоянием является наш талант, упорство и наш боевой дух. У нас выросло талантливое поколение спортсменов, и не только в футболе. Мы добились больших результатов, и я считаю, что наша сила в единстве. У нас также есть индивидуальные качества, что очень важно, но наш успех в России был результатом командной работы.

Будет ли этот чемпионат мира последним для Луки Модрича? Зная Модрича, этот турнир может быть и не последним. Для него нет ничего невозможного – то, что он делает в свои годы, просто невероятно. Он прогрессирует с каждым днём, у него так много энергии, когда он играет за свою сборную. Но да, скорее всего, это будет его последний чемпионат мира, и я уверен, что он сделает всё возможное, чтобы внести значительный вклад в победу. Хорватия уже не будет прежней после его ухода. Футбол в нашей стране многим ему обязан, и мы всегда будем благодарны ему за то, что он сделал. Мы получали удовольствие, деля с ним раздевалку. Модрич, прежде всего, великий человек, а также великий игрок, который заслужил все достигнутые им успехи.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:14
Лука в будущем!
shlomo
shlomo
вчера в 13:22
Ну неее... всетаки в 41 еще на воротах стоять можно, но бегать на уровни молодежи... сомнительно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:07
И все таки наверно это его последний ЧМ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:54
Если над собой работать, то можно и зрелые годы играть на чемпионате мира...
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