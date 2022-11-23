Мюллер: «Для Германии ситуация аналогична той, которая была на ЧМ-2018»

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал поражение от сборной Японии в матче группового этапа чемпионата мира.
Это ужасный сценарий. Ситуация аналогична той, которая была на чемпионате мира 2018 года. Теперь нам нужны две победы!
На ЧМ-2018 сборная Германии заняла последнее место в группе, где также были Швеция, Мексика и Южная Корея.
Унылый перекат в центре поля с периодическими подключениями Нойера?
Или может пролезть по центру, где лес ног соперника? Единственно, что получалось это откат под удары из за штрафной, вот и вся игра))
Левый фланг просто не о чем, справа еще что то пыхтел Гнабри. Хавертц как форвард просто убожество. Защита - отдельная песня)
Хотя и при таком раскладе могло и фартануть забей отдельные моменты, хотя и 100% они и не были.
Унылый перекат в центре поля с периодическими подключениями Нойера?
Или может пролезть по центру, где лес ног соперника? Единственно, что получалось это откат под удары из за штрафной, вот и вся игра))
Левый фланг просто не о чем, справа еще что то пыхтел Гнабри. Хавертц как форвард просто убожество. Защита - отдельная песня)
Хотя и при таком раскладе могло и фартануть забей отдельные моменты, хотя и 100% они и не были.
Немцы ведь не за этим приехали в Катар, в конце концов.
Немцы ведь не за этим приехали в Катар, в конце концов.