Мюллер: «Для Германии ситуация аналогична той, которая была на ЧМ-2018»

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вчера, 22:23

Нападающий сборной Германии прокомментировал поражение от сборной Японии в матче группового этапа чемпионата мира.

Это ужасный сценарий. Ситуация аналогична той, которая была на чемпионате мира 2018 года. Теперь нам нужны две победы!