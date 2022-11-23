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Мюллер: «Для Германии ситуация аналогична той, которая была на ЧМ-2018»

вчера, 22:23
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 2Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпонияМатч завершен

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал поражение от сборной Японии в матче группового этапа чемпионата мира.

Это ужасный сценарий. Ситуация аналогична той, которая была на чемпионате мира 2018 года. Теперь нам нужны две победы!

На ЧМ-2018 сборная Германии заняла последнее место в группе, где также были Швеция, Мексика и Южная Корея.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:56
Интересно , что по мнению Мюллера играть хорошо?
Унылый перекат в центре поля с периодическими подключениями Нойера?
Или может пролезть по центру, где лес ног соперника? Единственно, что получалось это откат под удары из за штрафной, вот и вся игра))
Левый фланг просто не о чем, справа еще что то пыхтел Гнабри. Хавертц как форвард просто убожество. Защита - отдельная песня)
Хотя и при таком раскладе могло и фартануть забей отдельные моменты, хотя и 100% они и не были.
протон
протон
сегодня в 00:52
Ничего страшного. Футбол это так, хобби в свободное время.
Немцы ведь не за этим приехали в Катар, в конце концов.
СARNAGE
СARNAGE
сегодня в 00:33
Ждем у экранов)))
Futurista
Futurista
вчера в 23:03, ред.
Ничего страшного немцы...посмотрите дальше ЧМ по телевизору...итальянцы смотрят...русские смотрят...и вы будете смотреть...
salleeh
salleeh
вчера в 23:01
С Испанцами надо будет играть, как будто в последний раз.
Namuri
Namuri
вчера в 22:47
Для Германии все - конец
matrix333
matrix333
вчера в 22:33
Испания сильнее вас.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:30
После второй игры с огненной Испанией, немцам, возможно, можно будет ехать домой.
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