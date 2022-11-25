Ришарлисон: «Я мог пробить с лёта, и в итоге нанёс изящный удар»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии поделился впечатлениями от своего гола боковыми ножницами в ворота команды Сербии на чемпионате мира (2:0).

Во время тренировки в Италии (в рамках сбора перед мировым первенством) я уже забивал похожий мяч. У меня это получилось на тренировке, а теперь и во время матча. Я мог пробить с лета, и в итоге нанес изящный удар. И я хочу забивать еще.

Хочу поблагодарить своих партнеров по команде. Я дал им понять, что для гола мне нужно лишь получить мяч, и это случилось.