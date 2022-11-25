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Ришарлисон: «Я мог пробить с лёта, и в итоге нанёс изящный удар»

вчера, 08:15
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон поделился впечатлениями от своего гола боковыми ножницами в ворота команды Сербии на чемпионате мира (2:0).

Во время тренировки в Италии (в рамках сбора перед мировым первенством) я уже забивал похожий мяч. У меня это получилось на тренировке, а теперь и во время матча. Я мог пробить с лета, и в итоге нанес изящный удар. И я хочу забивать еще.

Хочу поблагодарить своих партнеров по команде. Я дал им понять, что для гола мне нужно лишь получить мяч, и это случилось.

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Все комментарии
a2z6k2j9dqce
a2z6k2j9dqce
вчера в 11:21
Очень смачная плюха в итоге получилась
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:37
Этот гол, возможно, станет самым красивым на этом чемпионате, но, надеюсь, что мы увидим в Катаре ещё немало шедевров, подобных тому, который сотворил Ришарлисон.
Q-J-G-911
Q-J-G-911
вчера в 08:19
Изящный удар и получился. Узнаю Сборную Бразилии.
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