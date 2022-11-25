Данни: «Я уверен, что Португалия выиграет чемпионат мира»

Бывший футболист «Зенита» и сборной Португалии Данни прокомментировал победу над сборной Ганы (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира.
Хороший результат. Португалию можно поздравить с победой. У нас очень сильная команда, и я уверен, что мы выиграем чемпионат мира!
О как профи не может не видеть что на мундиале есть сборные посильней португальцев на голову...
Да и результат с Ганой скорей показывает не силу португальцев...а то что абсолютно любая сборная может им противостоять на равных...
Роналду теперь "Стар" не только в англоязычном значении этого слова...но и в русском...
Очень удивлюсь если португальцы дойдут до полуфинала...и то при неимоверном фарте...жребии..и стечении обстоятельств....
О как профи не может не видеть что на мундиале есть сборные посильней португальцев на голову...
Да и результат с Ганой скорей показывает не силу португальцев...а то что абсолютно любая сборная может им противостоять на равных...
Роналду теперь "Стар" не только в англоязычном значении этого слова...но и в русском...
Очень удивлюсь если португальцы дойдут до полуфинала...и то при неимоверном фарте...жребии..и стечении обстоятельств....
https://youtu.be/WBn68ilLHyk
Кто станет победителем узнаем позже.
Кто станет победителем узнаем позже.