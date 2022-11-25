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Данни: «Я уверен, что Португалия выиграет чемпионат мира»

сегодня, 00:49
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 2Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» и сборной Португалии Данни прокомментировал победу над сборной Ганы (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира.

Хороший результат. Португалию можно поздравить с победой. У нас очень сильная команда, и я уверен, что мы выиграем чемпионат мира!

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:12, ред.
Ну Данни несомненно лукавит....
О как профи не может не видеть что на мундиале есть сборные посильней португальцев на голову...
Да и результат с Ганой скорей показывает не силу португальцев...а то что абсолютно любая сборная может им противостоять на равных...
Роналду теперь "Стар" не только в англоязычном значении этого слова...но и в русском...
Очень удивлюсь если португальцы дойдут до полуфинала...и то при неимоверном фарте...жребии..и стечении обстоятельств....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 10:26
Если такие пенальти Рон продолжит рисовать, а судьи это глотать будут, то все возможно теоретически, но это вряд ли.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:02
А если не выиграют??? Что тогда скажет Данни???
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:10
))...

ABir
ABir
сегодня в 06:31
Не семь не оправданная уверенность
adekvat
adekvat
сегодня в 05:53
Максимум одна восьмая, и то если Кристина нырять не разучится.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:53
Лично я буду не против заодно и удар по гному.
амурец
амурец
сегодня в 05:00
Данни конечно оптимист, но это из области фантастики
ОПС
ОПС
сегодня в 04:29
Нет, не быть Португалии чемпионом мира. Не доросли.
Barcelona
Barcelona
сегодня в 03:27
Не верится, что Португалия выиграет чемпионат мира!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 01:32
Слишком громко сказано!
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 01:30
Это вряд ли.
Tostao
Tostao
сегодня в 01:03
Рановато, рановато...
СARNAGE
СARNAGE
сегодня в 01:03
Да хорош вам каждому свое болото хвалить. Вон аргентину считали фаворитом номер 2, а все равно пешеход был худшим в матче и подвел сборную как всегда.

Кто станет победителем узнаем позже.
протон
протон
сегодня в 00:59
Время покажет. А верить можно во всё что угодно.
minai
minai
сегодня в 00:58
При всём уважении к Мигелю, он мыслит категорией группы, в которой находится сб. Португалии. Чувак забыл о Франции, Бразилии и других соискателей кубка Мира.
Capral
Capral
сегодня в 00:56
Иуда мерзкая.
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