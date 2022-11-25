Данни: «Я уверен, что Португалия выиграет чемпионат мира»

Бывший футболист «Зенита» и сборной Португалии прокомментировал победу над сборной Ганы (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира.

Хороший результат. Португалию можно поздравить с победой. У нас очень сильная команда, и я уверен, что мы выиграем чемпионат мира!