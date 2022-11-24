Тите: «Давление есть, однако мы сохраняем спокойствие»

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о давлении, которое оказывается на команду.

За 20 лет без побед я ответственности не несу, я в ответе лишь за последние 4 года (смеется). У сборной Бразилии великая история, и она оказывает давление. Вся страна ждет многого от команды, все влюблены в футбол. В большей степени это касается детей, для которых футбол – это часть образования.

Давление есть, однако мы сохраняем спокойствие. Жизнь всегда дает возможности, а мечты — ее важная часть. Мы хотим стать чемпионами мира. Если не получится, то мы хотим проявить себя достойно.

Лишь одна сборная сможет стать чемпионом. Другие команды стремятся к нашему опыту. Давление неизбежно.