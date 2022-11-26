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Канчельскис: «Надо разогнать „Спартак“, если проиграют „Зениту“ в 5 голов»

вчера, 13:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Хотя идёт чемпионат мира, это дерби, и его будет интересно посмотреть. Тяжело или нет переключаться с ЧМ – это уже другой вопрос, но всё равно интересно посмотреть на противостояние и на то, удастся ли «Спартаку» оказать сопротивление.

«Зенит» будет рассчитывать на крупную победу, но вероятность того, что «Спартак» расклеится настолько, чтобы пропустить четыре мяча, мала. «Спартак» вряд ли подойдёт к матчу в таких пораженческих настроениях. В конце концов, должно же быть самолюбие у игроков. Если они проиграют в четыре-пять мячей, то надо их разогнать будет всех.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 14:40
Тебя бы дурака с Мостовым разогнать и Червя в придачу великих аналитиков-критики куевы..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:24
Нам нужнее три очка, нам их и брать. Опять три положим и этого будет достаточно
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:57
А чего после суперкубка не разогнали?
nubom
nubom ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:44
..Я думаю, что и Чемпионат в Катаре на волоске....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ nubom (раскрыть)
вчера в 13:40
Бери больше- вся Россия 🤪
nubom
nubom
вчера в 13:35
Как это разогнать? А за кого вся Москва будет болеть?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:32
Прямо не Андрей Канчельскис - а Аника - воин!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:27
Ну это уж слишком резко.
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