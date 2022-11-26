Канчельскис: «Надо разогнать „Спартак“, если проиграют „Зениту“ в 5 голов»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Хотя идёт чемпионат мира, это дерби, и его будет интересно посмотреть. Тяжело или нет переключаться с ЧМ – это уже другой вопрос, но всё равно интересно посмотреть на противостояние и на то, удастся ли «Спартаку» оказать сопротивление.

«Зенит» будет рассчитывать на крупную победу, но вероятность того, что «Спартак» расклеится настолько, чтобы пропустить четыре мяча, мала. «Спартак» вряд ли подойдёт к матчу в таких пораженческих настроениях. В конце концов, должно же быть самолюбие у игроков. Если они проиграют в четыре-пять мячей, то надо их разогнать будет всех.