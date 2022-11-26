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Кавазашвили объяснил, почему Месси не может раскрыть потенциал в сборной

вчера, 13:06

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре сборной Аргентины на чемпионате мира.

Я посмотрел на сборную Аргентины и удивился, что Месси, к моему глубокому сожалению, не может раскрыть свой талант в сборной, тем более в нынешнем возрасте. Он величайший футболист клубного футбола. Там на него все играют, это общепринятая тенденция. В сборной собраны очень сильные аргентинские звезды. Поэтому они играют на себя, а не на Месси. Из‑за этого в национальной команде Лео играет только на половину от возможностей и не может проявить себя на чемпионате мира. От этого и все неудачи сборной.

Если сегодня аргентинцы не смогут собраться на игру против сборной Мексики, то тогда им не видать заветного трофея.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:12
Им в любом случае "век трофея не видать".
112910415
112910415
вчера в 15:30
такой вот односторонний взгляд ...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:29
Месси больше забил за Аргентину чем Марадона,хотя при Марадоне игроки сб были сильнее нынешних.
Месси лучший а завистники место себя не находят когда слышат Месси
cska1948
cska1948
вчера в 15:21
Месси это не звезда сборной Аргентины, а её проблема. Чтобы кто не говорил, но сборная Аргентины формируется вокруг Месси, что мешает другим игрокам проявить себя в полной мере. Месси не тот игрок, который может зажечь и повести команду вперёд. Лео хороший исполнитель, но не лидер.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:11
Снова анзорик плетёт фигню.
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 14:28, ред.
Оказывается виноваты сокомандники, потому что на великого не играют. А как же песни про игрока, работающего на команду? Его не видно на поле, это главное. А по какой причине, это уже другая песня. "Лучший игрок" на деле совсем не лучший, а остальное отговорки. Марадона ни на кого не смотрел, а брал и делал. А его игра зависит чуть ли не от направления ветра в соотношению к влажности.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 14:18
Именно в сборной на него все и играют... Но его держат и не подпускают к штрафной... В ПСЖ он на всех играет ... Это не гелевый, которого уже никто и не держит... Кавазашвили несёт бред..
Alex12357
Alex12357
вчера в 13:38
Меська такой же как и Марадонна,ничем особенным не отличались ,но гонору и подкупа -хоть отбавляй,чем закончил Марадонна -всем известно ,Меська в шаге от этого!
Гость
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