Кавазашвили объяснил, почему Месси не может раскрыть потенциал в сборной

Бывший вратарь «Спартака» высказался об игре сборной Аргентины на чемпионате мира.

Я посмотрел на сборную Аргентины и удивился, что Месси, к моему глубокому сожалению, не может раскрыть свой талант в сборной, тем более в нынешнем возрасте. Он величайший футболист клубного футбола. Там на него все играют, это общепринятая тенденция. В сборной собраны очень сильные аргентинские звезды. Поэтому они играют на себя, а не на Месси. Из‑за этого в национальной команде Лео играет только на половину от возможностей и не может проявить себя на чемпионате мира. От этого и все неудачи сборной.

Если сегодня аргентинцы не смогут собраться на игру против сборной Мексики, то тогда им не видать заветного трофея.