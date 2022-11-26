Деменко не думает, что у фанатов будет интерес к матчу «Зенит» — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче Кубка России против «Зенита».

Не думаю, что у болельщиков будет большой интерес к этой игре. Параллельно будет матч ЧМ , это все же создает некоторую конкуренцию, но у зрителя есть возможность переключать каналы и следить сразу за несколькими матчами, это удобно.

Считаю, что календарь Кубка и чемпионата немного недоработан. Было бы интереснее, если бы матчи на Кубок провели несколько недель назад, а 17-й тур РПЛ сыграли бы на днях. Тогда болельщикам было бы увлекательнее наблюдать за играми, а сейчас есть ощущение, что футболисты просто доигрывают эту часть сезона.

Что касается нового формата Кубка, то это было сделано, чтобы у команд появилась игровая практика, это отличное решение.