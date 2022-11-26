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Деменко не думает, что у фанатов будет интерес к матчу «Зенит» — «Спартак»

вчера, 13:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче Кубка России против «Зенита».

Не думаю, что у болельщиков будет большой интерес к этой игре. Параллельно будет матч ЧМ, это все же создает некоторую конкуренцию, но у зрителя есть возможность переключать каналы и следить сразу за несколькими матчами, это удобно.

Считаю, что календарь Кубка и чемпионата немного недоработан. Было бы интереснее, если бы матчи на Кубок провели несколько недель назад, а 17-й тур РПЛ сыграли бы на днях. Тогда болельщикам было бы увлекательнее наблюдать за играми, а сейчас есть ощущение, что футболисты просто доигрывают эту часть сезона.

Что касается нового формата Кубка, то это было сделано, чтобы у команд появилась игровая практика, это отличное решение.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 15:26
Прежде всего интереса к этому матчу не будет у игроков. Они уже мысленно на пляже тёплого моря и рубиться, а значит рисковать получить травму, они не будут. Скорее всего победитель определиться в серии пенальти.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:12
Из названия ветки мы видим что "Деменко не думает"....
Так для чего нам его мнение???
lotsman
lotsman
вчера в 14:27
Плохо ты думаешь о болельщиках Зенита и Спартака, господин ДеменкО.
nubom
nubom ответ ABir (раскрыть)
вчера в 14:17
...там больше легионеров...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:11
Хорошо что у Спартака и Зенита не все такие болельщики, как этот Деменко.
ABir
ABir
вчера в 13:52
И чем же игра Бельгия-Марокко для российских болельщиков интереснее противостояния Зенит-Спартак?
Namuri
Namuri
вчера в 13:40
Ну хотя бы не будет 0:0
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