Сербский агент: «На ЧМ в Катаре не хватает пива. ЧМ в России был лучше»

Футбольный агент Срджан Еремич сравнил чемпионат мира 2018 года в России и чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Сейчас я в Дубае, откуда езжу в Катар. Реально для меня чемпионат мира в России был намного лучше. В Катаре совсем другие законы. 90 процентов болельщиков приезжают в день игры и сразу после матча покидают страну, почти никто не задерживается. В России все было значительно сердечнее.

Может быть, мне хотелось пива? В этом плане да. Пиво где-то, наверное, есть, но найти его там очень сложно. Лично мне пива не хватает, с ним действительно лучше смотреть футбол в хорошей компании.

Погода? Внутри стадионов на вечерних матчах даже немного холодно. Днем очень жарко, температура за 30 градусов, немного влажно. Странные ощущения, если честно. Но условия для футболистов на стадионах идеальные, это и сами игроки признают.