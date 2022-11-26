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Тошич: «У ЦСКА есть все шансы закончить чемпионат в тройке лучших клубов»

вчера, 11:23

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич оценил перспективы «армейцев» в нынешнем сезоне РПЛ.

Слежу [за ЦСКА], конечно, смотрю матчи, когда есть время, всегда буду это делать, потому что ЦСКА — моя любимая команда. На сегодняшний день тяжело бороться за чемпионство, все, что происходит в мире, во многом касается и футбола в России, многие иностранные футболисты, которые играли в чемпионате, уехали. Просто из-за того, что [российские клубы] не играют в Европе, не все решаются на игру в России. ЦСКА — хорошая команда, шли наверху, в конце чуть просели, но я думаю, что и качество игры, и шансы есть.

Я всегда буду позитивен — я там находился, знаю, как ребята бьются за клуб, ЦСКА всегда вытаскивает максимум. Я верю, что сейчас их место в РПЛ — не максимум, клуб всегда делает все, чтобы быть как можно выше. Я как болельщик буду всегда их поддерживать. Конечно, «Зенит» с большим отрывом от всех команд находится, войти в тройку есть шансы, и я надеюсь, что ЦСКА там и будет.

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ЦСКА  Тошич Зоран
Источник: tass.ru
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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:53
Зоран не знает, что сейчас не те времена когда он играл в ЦСКА когда все выходили и выкладывались на все сто, нынешние игроки выходят на поле для времяпровождения.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:43
Спасибо Зорану за тёплые слова.
Команда постарается попасть в тройку если ВВФ улучшит реализацию голевых моментов. Удачи ему.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 12:13
Ну да. Тот неловкий момент, когда хотели бороться за 1 место, а в итоге есть шансы на тройку
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 12:00
Спартак и Ростов, да и Динамо тоже, так же считают, что у них есть все шансы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:41
Время покажет кто на что горазд. А ЦСКА Удачи .
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 11:38
У ЦСКА есть шанс, верно.
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