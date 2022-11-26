Тошич: «У ЦСКА есть все шансы закончить чемпионат в тройке лучших клубов»

Бывший футболист ЦСКА оценил перспективы «армейцев» в нынешнем сезоне РПЛ .

Слежу [за ЦСКА ], конечно, смотрю матчи, когда есть время, всегда буду это делать, потому что ЦСКА — моя любимая команда. На сегодняшний день тяжело бороться за чемпионство, все, что происходит в мире, во многом касается и футбола в России, многие иностранные футболисты, которые играли в чемпионате, уехали. Просто из-за того, что [российские клубы] не играют в Европе, не все решаются на игру в России. ЦСКА — хорошая команда, шли наверху, в конце чуть просели, но я думаю, что и качество игры, и шансы есть.