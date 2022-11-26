Каррера: «„Спартак“ — фаворит матча Кубка России против „Зенита“»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о матче Кубка России против «Зенита».
Это сложная игра, обе команды имеют равные шансы на победу. Мой фаворит, очевидно, «Спартак».
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о матче Кубка России против «Зенита».
Это сложная игра, обе команды имеют равные шансы на победу. Мой фаворит, очевидно, «Спартак».
Любого игрока,из любой команды сразу бы удалили за :
Удар высоко поднятой ,прямой ногой, шипами в область сердца !!!
( А Родригао далеко не маленького роста), до сих пор в лазарете!
Любого игрока,из любой команды сразу бы удалили за :
Удар высоко поднятой ,прямой ногой, шипами в область сердца !!!
( А Родригао далеко не маленького роста), до сих пор в лазарете!
Земля - плоская.....Рим - столица Боливии...Спартак - фаворит в матче с Зенитом...
Земля - плоская.....Рим - столица Боливии...Спартак - фаворит в матче с Зенитом...