Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Каррера: «„Спартак“ — фаворит матча Кубка России против „Зенита“»

вчера, 14:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16:00 Не начался

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о матче Кубка России против «Зенита».

Это сложная игра, обе команды имеют равные шансы на победу. Мой фаворит, очевидно, «Спартак».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Камоцци считает, что «Торино» выкупит Миранчука у «Аталанты»
Сегодня, 13:06
Игрок Саудовской Аравии: «Было бы интересно сыграть со сборной России»
Сегодня, 12:04
Де Рон: «Миранчук — прекрасный игрок. Он показывает это в „Торино“»
Сегодня, 11:42
Луис Энрике: «Германия — сборная, которая больше всего похожа на Испанию»
Сегодня, 10:35
Джон Терри посоветовал Кейну уйти из «Тоттенхэма», чтобы выиграть трофеи
Сегодня, 10:19
Флик: «Германия хочет избежать повторения чемпионата мира 2018 года»
Сегодня, 09:51
Сортировать
Все комментарии
kwovassty
kwovassty
сегодня в 03:00
При честном судействе спартаку вообще ничего не светит !!!
Любого игрока,из любой команды сразу бы удалили за :
Удар высоко поднятой ,прямой ногой, шипами в область сердца !!!
( А Родригао далеко не маленького роста), до сих пор в лазарете!
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 16:02
Видать этот физрук от безработицы совсем плох стал головой. Гыгыгы
Izmar
Izmar
вчера в 15:41
Это хорошо, когда так думают в спартаке, очевидно, опять огребут штук пять.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:17
Не стал бы так утверждать, тем более в матче с Зенитом,матч то принципиальный
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:42, ред.
И Руй..и Ваноли...и Массимо...любой подтвердит.....
Земля - плоская.....Рим - столица Боливии...Спартак - фаворит в матче с Зенитом...
shlomo
shlomo
вчера в 14:24
Он хотя бы рпару матчей Спартака и Зенита глянул бы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:21
А для большинства понимающих в футболе людей с учетом множества факторов более чем очевидный фаворит - это Зенит. Такие принципиальные матчи Зенит выигрывает без вариантов, причем убедительно.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 14:20
Шансы равные, а фаворит Зенит, поскольку играет дома, на своём поле.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:14
Шансы равные, но фаворит Спартак, причем очевидно - с логикой проблемы у Карреры.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 