Франция — первый с 2006-го чемпион мира, вышедший в плей-офф следующего ЧМ

Сборная Франции стала первым действующим чемпионом мира с 2006-го года, который смог выйти в плей-офф следующего чемпионата мира.
До этого последней командой, которая смогла это сделать, была Бразилия, ставшая чемпионом в 2002-м году и вышедшая из группы на ЧМ-2006. Тогда бразильцы дошли до четвертьфинала, где уступили Франции (0:1).
В 2002 году французы также не вышли, проиграв Сенегалу и Данию, и сыграв 0:0 с Уругвай (вообще не забили Анри, Трезеге, Зидан и другие!)
В 2002 году французы также не вышли, проиграв Сенегалу и Данию, и сыграв 0:0 с Уругвай (вообще не забили Анри, Трезеге, Зидан и другие!)