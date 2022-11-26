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Франция — первый с 2006-го чемпион мира, вышедший в плей-офф следующего ЧМ

вчера, 21:26

Сборная Франции стала первым действующим чемпионом мира с 2006-го года, который смог выйти в плей-офф следующего чемпионата мира.

До этого последней командой, которая смогла это сделать, была Бразилия, ставшая чемпионом в 2002-м году и вышедшая из группы на ЧМ-2006. Тогда бразильцы дошли до четвертьфинала, где уступили Франции (0:1).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:36
Вот это достижение!
Karkaz
Karkaz ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 07:05
    протон
    протон
    сегодня в 00:48
    Действующие чемпионы не выходили с 2006 года! Франция разрушила традицию. Вообще Европа умеет удивлять, ведь это всё чемпионы оттуда. Даже сейчас Италия чемпион Европы, на ЧМ не попала.
    В 2002 году французы также не вышли, проиграв Сенегалу и Данию, и сыграв 0:0 с Уругвай (вообще не забили Анри, Трезеге, Зидан и другие!)
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    сегодня в 00:38
    Добрый! Спасибо за информацию!
    Аспект
    Аспект
    вчера в 23:10
    Очень жаль.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 23:04
    Добрый вечер. Было. Чемпионаты Мира 1930 и 1966 годов.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:37, ред.
    Интересно, когда-нибудь было такое, чтоб сборная Бразилии не выходила из группы?
    Мариарти77
    Мариарти77
    вчера в 22:32
    Это было проклятие
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:02, ред.
    Проклятие снято тухленьким голом замыкашки черепашки
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 22:01
    Похвально очень
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 21:34
    Проклятье последних чемпионов мира снято!
    Гость
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