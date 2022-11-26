Левандовски впервые в карьере забил на чемпионате мира

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски впервые забил гол и отдал результативную передачу на чемпионате мира.
Форвард отличился на 82-й минуте встречи с Саудовской Аравией во 2-м туре ЧМ-2022. В первом тайме он также отдал голевую передачу Петру Зелиньскому на 39-й минуте. Эти действия стали первыми результативными на мундиале в карьере поляка.
Я лично желал и желаю Польше скорейшего вылета (желательно позорного) и в частности Левандовски всяческого провала за его лицемерную позицию в отношении матчей со сборной России в стыках. Карма есть карма. Конечно, некрасиво радоваться чужому несчастью, но если бы этот конкретный футболист хотя бы ничего не говорил, может и не было бы такого у меня к нему негатива.
Я лично желал и желаю Польше скорейшего вылета (желательно позорного) и в частности Левандовски всяческого провала за его лицемерную позицию в отношении матчей со сборной России в стыках. Карма есть карма. Конечно, некрасиво радоваться чужому несчастью, но если бы этот конкретный футболист хотя бы ничего не говорил, может и не было бы такого у меня к нему негатива.