Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЧемпионат мира 2022

Левандовски впервые в карьере забил на чемпионате мира

вчера, 17:48
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша2 : 0Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски впервые забил гол и отдал результативную передачу на чемпионате мира.

Форвард отличился на 82-й минуте встречи с Саудовской Аравией во 2-м туре ЧМ-2022. В первом тайме он также отдал голевую передачу Петру Зелиньскому на 39-й минуте. Эти действия стали первыми результативными на мундиале в карьере поляка.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
60% голов Австралии на ЧМ забили футболисты старше тридцати лет
Сегодня, 10:59
Польские вратари отразили три из пяти пенальти на ЧМ с 1966 года
Сегодня, 10:56
Польша не проиграла в первых двух матчах на ЧМ впервые с 1986 года
Сегодня, 10:54
Левандовски — первый поляк с 1982 года, оформивший гол+пас в матче ЧМ
Сегодня, 10:53
Мбаппе – второй француз в истории, забивший в трех матчах подряд на ЧМ
Сегодня, 10:44
Франция впервые в истории выиграла шесть матчей подряд на ЧМ
Сегодня, 10:35
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:06, ред.
Что вы на Польшу жалуетесь ? Заповедь библейскую вспомните: "Возлюби ближнего своего, как самого себя"
Себя (!!!) прежде всего любить надо, тогда другие начнут. Если себя не любишь, никто другой тем более не будет.
Что мы на кого то пинаем, когда в мирное время, в самой богатой стране, бродим нищими, побираясь и занимая бабки от аванса до получки ?! И ради чего, спрашивается ? Ради того, чтоб кучке уродов, присвоивших все богатства страны, которые создавались нашими отцами/дедами и прадедами, жилось хорошо ? И что по вашему..., в Европе и мире об этом не знают ?! Знают, поэтому и шарахаются от нас, как от прокажённых.

P.S. Летел недавно в самолёте с хорватом, который перебрался в штаты и живёт там 9 лет. Ну так вот: ценники на продукты питания там, за всё это время НЕ МЕНЯЛИСЬ ! За самовольное, бесконтрольное повышение цен на продукты питания и товары первой необходимости в штатах - тюрьма.
А теперь зайди-ка в наш магазин, посмотри ценник на масло ... и прочее, а потом сравни, что было полгода назад. Вот так вот!
salleeh
salleeh
сегодня в 00:51
Посмотрим на противостояние Польши и Аргентины, поляков устроит даже ничья…
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Ждёшь апокалипсис?)
Мы не знаем, что нас ждёт завтра с этими уродами в креслах.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:08
Так всегда было,но скоро так не будет никогда,всему бывает конец.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:12
Пусть порадуется.
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 23:03, ред.
И что? А это существо пшекское сразу заявило, что с Россией Польша не собирается играть. Что же он политику то включил? А где пройти на ЧМ по спортивному принципу? Этой польской мрази неважно было на спортивный принцип.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 22:11
Изначально вы писали: "...ПО вашему он должен говорить только то, что вас устраивает? " А теперь вам не нравится когда пишут то что ВАС не устраивает! Левандовски - 12 как человек и об этом говорят факты которые вы и сами знаете!! Он радовался когда сборную России отстранили, я же теперь буду радоваться всем его неудачам! Что не так?!
Dauletbek
Dauletbek ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:05
Я за него не заступаюсь. Вы сначала ловите смысл моих слов. Адекватно приводите свои доводы, что значит испугался вас? Изначально я даже не вам писал, я писал другому. Но вы сами лезли...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:00, ред.
Я болельщик сборной России по футболу, Левандовски о*****ся играть с Россией в стыках и применил со своей командой все доступные им для этого средства, следовательно он испугался и меня! И вопрос: А вы Левандовски знаете?! Нет?! Тогда почему так за него заступаетесь?!
"Я что то не вижу чтобы он за вас заступался!" ©
112910415
112910415
вчера в 20:34
лучше поздно, чем никогда !
Dauletbek
Dauletbek ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 19:53, ред.
Лично вас он осуждал? Нет! Он даже вас не знает. Я что то не вижу чтобы он вас осуждал
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:29
Забил один и достаточно.
SonicStar
SonicStar ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:10
Во-первых,не только Польша была против, но и Швеция с Чехией. Что на это скажете? Во-вторых Россия Таджиков и Узбеков обыграть не может, нечего ей на чм делать
Agamaga........
Agamaga........ ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:55
Российское правительство очень "хорошо" относится к своему народу. Ищем, ищем врагов на стороне как всегда.
Знатог
Знатог
вчера в 18:54
Очень рад за Левандовского! Не везло ему а всёж забил! Мог и второй забивать! Че он низом не пробил как в первый раз?! Вратарь руки вверх поднял. Из группы считай вышли.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:53
Мои поздравления! Гол + пас, сегодня Левандовски был на высоте!
Но Щестны тоже был на высоте!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:50
Нормальный матч,Роберту еще голов.
Garrincha58
Garrincha58 ответ Snezhok2015 (раскрыть)
вчера в 18:35
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 18:29
    Надо бы кому то полякам ущерб за трактор возместить!)
    DXTK
    DXTK
    вчера в 18:29, ред.
    Я не понимаю как Аргентина умудрилась с инопланетным проиграть С Аравии, когда Польша с замыкателем сумела их обыграть, Лева нашел своих клиентов, точно в 1 туре был договорняк.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 18:26
    То что мы судим Левандовского вы видите, а то что он осуждал Россию вы не замечаете! Поищите у себя "бревна"!
    Snezhok2015
    Snezhok2015
    вчера в 18:20
    Молодец Роберт, искренне счастлив за тебя, и всё равно что ты когда и где наговорил. Польша одна из тех стран где можно выйти на улицу и сказать что хочешь, за личное мнение человека не посадят, будь то политика ЛГБТ или что то подобное. Только у нас 145 млн человек могут молча терпеть 20 лет, с надеждой что когда нибудь будет лучше. Роберта ещё раз поздраляю.
    Николай Жунин
    Николай Жунин
    вчера в 18:18
    В будущем скорее всего будем играть в Азии, за
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 18:18
    Польша молодцы,лучшая страна мира,большое уважение всей Польше.
    shlomo
    shlomo ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 18:18, ред.
    Если Вы в интернете поищите высказывания самого Левандовски, то думаю, что поменяете свое мнение.... не хочу персказывать первоисточник...
    Dauletbek
    Dauletbek ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 18:16
    Не Польша убирала, не они решили. Есть ФиФа и УЕФА, вы к ним предъявите...Какой футбольный Бог? Такого не бывает. Знаю одно, не суди, судим не будешь
    shlomo
    shlomo ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 18:13
    Добра Вам!

    А какое вы хотите от меня отношение кПольше когда она стала закулисно пробиваться в финал стыков убирая Россию не на футбольном поле а в кабинетах. Может быть, нас и так и так бы лишили права выступлений на международном уровне под эгидой ФИФА и УЕФА, может быть проиграли бы Польше. Не надо было проявлять инициативу и лезть в политику, потому что спорт вне политики. Футбольный бог обязательно покарает Польшу.....
    Dauletbek
    Dauletbek ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 18:11
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ Dauletbek (раскрыть)
      вчера в 18:09
      Он просто НЕ ДОЛЖЕН говорить то, что кого то не устраивает!
      Namuri
      Namuri
      вчера в 18:08
      Роберт молодец!
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       