Гакпо повторил достижение Депая на чемпионате мира

Нидерланды и Эквадор не смогли выявить победителя в матче чемпионата мира.
Любопытно, что Коди Гакпо стал вторым нидерландцем в истории, забившим в своих первых двух матчах на чемпионате мира. Ранее это удавалось Мемфису Депаю в 2014 году.
|Нидерланды1 : 1Эквадор
|Матч завершен
Нидерланды и Эквадор не смогли выявить победителя в матче чемпионата мира.
Любопытно, что Коди Гакпо стал вторым нидерландцем в истории, забившим в своих первых двух матчах на чемпионате мира. Ранее это удавалось Мемфису Депаю в 2014 году.