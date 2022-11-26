Гакпо повторил достижение Депая на чемпионате мира

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вчера, 11:02

Нидерланды и Эквадор не смогли выявить победителя в матче чемпионата мира.

Любопытно, что стал вторым нидерландцем в истории, забившим в своих первых двух матчах на чемпионате мира. Ранее это удавалось Мемфису Депаю в 2014 году.