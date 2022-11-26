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Гакпо повторил достижение Депая на чемпионате мира

вчера, 11:02
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды1 : 1Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Нидерланды и Эквадор не смогли выявить победителя в матче чемпионата мира.

Любопытно, что Коди Гакпо стал вторым нидерландцем в истории, забившим в своих первых двух матчах на чемпионате мира. Ранее это удавалось Мемфису Депаю в 2014 году.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:43
Чистая статистика и не более.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:18
Это конечно хорошо,но сборная сыграла не очень.
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