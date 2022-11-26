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Англия не выйдет в плей-офф ЧМ-2022, только если проиграет Уэльсу в 4+ мяча

вчера, 10:46
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия29.11.2022 в 22:00 Не начался

Сборная Англии, несмотря на ничью 0:0 в матче 2-го тура чемпионата мира против США, практически гарантировала себе место в плей-офф турнира.

Существует лишь один расклад, при котором англичане не выйдут в 1/8 финала: это случится в том случае, если в 3-м туре они проиграют Уэльсу с разницей в 4 или больше мячей.

При этом судьба Англии не будет зависеть от исхода параллельного матча Иран — США, только одна из этих команд может опередить англичан в таблице, а Уэльсу необходима для этого крупная победа, чтобы отыграть отставание по разнице забитых-пропущенных мячей.

Англия не выйдет в плей-офф ЧМ-2022, только если проиграет Уэльсу в 4+ мяча

Напомним, что в регламенте чемпионата мира разница мячей и число забитых голов во всех матчах имеют приоритет над личными встречами.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:11
Не нужный матч всегда выиграет команда которая ничего не решает. Камерун в 1990 году выграл Аргентины с Марадоной. Проиграли России крупним счётом
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 16:50
не понял,если иран вничью,то и 0-5 вроде выведет
ОПС
ОПС
вчера в 15:52
Туда ей и дорога! Пока!!!
DXTK
DXTK
вчера в 15:17, ред.
Какие 4 мяча? Прекратите, ничего Уэльс не забьет, у них за два матча 1 гол и тот с точки, Англия или нули скатает или победит 1-0 и пройдет дальше. ....... плюс это чисто британский матч и Англия не будет сливать своим соседям ничего.

PS Мне кажется из группы А выйдет 1) Голландия и 2) Эквадор, а из группы Б. 1) Англия и 2) США, в 1/8 увидим матч Англия - Эквадор / США - Голландия........ я просто сомневаюсь что Иран сыграет в плейофф....... а Уэльс проиграв Ирану уже гарантировал себе 4 место.
simon_3d
simon_3d ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 14:41
Почему вам везде вокруг одна гомосятина мерещится? И США спокойно шлепнет Иран в 3-м туре и выйдет из группы вместе с Англией.
simon_3d
simon_3d ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 14:39
Точно) про это я забыл. Вообще идиотское правило как по мне.
rhskmz
rhskmz
вчера в 14:33
Да что же такое - в одной группе одни пиндосы , все друг другу сдают матчи , хорошо что Иран покажет им эту гомосятину !
Baggio R.
Baggio R. ответ simon_3d (раскрыть)
вчера в 13:17
А до конца дочитать слабо?
simon_3d
simon_3d
вчера в 13:07
Что за бред? Если Уэльс обыграет Англию, а США выиграет у Ирана, то у США будет 5 очков, а у Англии и Уэльса по 4. Ну и соответственно по личным встречам Уэльс будет впереди, зачем 4+ мяча?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:39
А не дог ли скатали они вчера для штатов
Варвар7
Варвар7 ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 12:39, ред.
Специально отредактировал и поставил смайлик если кавычки в слове "помогать" не понятны! Нельзя же всё так воспринимать дословно! Ирония, юмор если хотите заключается в том, что если англичане допустят в этом матче разницу в четыре мяча то возможно они окажутся за "бортом", а Уэльс пойдёт дальше! Что как ВЫ понимаете из области фантастики!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 12:18, ред.
Уэльс настолько "мёртвые", что даже надеяться на ничью с англичанами нет возможности. А о победе 4+ ... это вообще утопия.
Иран - США - вот где будет рубилово. Персы давно и нежно "любят" америкосов).
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 12:15
Будет забавно это увидеть
dok66
dok66
вчера в 12:14
Уэльс уже прыгнул выше головы . Пора и честь знать . Англия выиграет .
Знатог
Знатог ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:09
Уэльс вылетел 100%. Англия не будет помогать Уэльсу, в футболе они враги. Скорее штатам помогут. Англия вышла, борьба за 2 место США-Иран.
Elliada
Elliada
вчера в 11:55
В одной группе Англия с её колониями. Вообще не интересно
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:44
Англия не интересна как команда. Уэльсу удачи!
shlomo
shlomo
вчера в 11:37
Матч с америкосами получился настолько бессмысленным и скучным, что даже судья не смог добавить больше 5 минут к двум таймам... Как по мне это был договорняк чистой воды, главное Иран не пропустить... сначала Англия-Иран добавили к матчу 24 минуты, сегодня Англия-США и Англия играла без огонька и это еще мягко сказано), дальше США-Иран и если США сложности испытают победить, то судейки за уши вытащат США левыми пеналями и красными футболистам Ирана и нужную победу США обеспечат и Иран мимо плей-офф...

Ну а так что,
Вот бывает в жизни так,
Наперёд все знаешь цифры.
Это был договорняк,
Англосаксы безпринципны...

Пи.Си. Всем своим нутром буду болеть за Иран!
shur
shur
вчера в 11:05
...Бейл готовит клюшку для гольфа,ха ...!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:55, ред.
Короче если англичане вдруг захотят "помогать" Уэльсу им главное не увлечься!😊
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