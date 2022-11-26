Англия не выйдет в плей-офф ЧМ-2022, только если проиграет Уэльсу в 4+ мяча

1669448810

вчера, 10:46

Сборная Англии, несмотря на ничью 0:0 в матче 2-го тура чемпионата мира против США , практически гарантировала себе место в плей-офф турнира.

Существует лишь один расклад, при котором англичане не выйдут в 1/8 финала: это случится в том случае, если в 3-м туре они проиграют Уэльсу с разницей в 4 или больше мячей.

При этом судьба Англии не будет зависеть от исхода параллельного матча Иран — США , только одна из этих команд может опередить англичан в таблице, а Уэльсу необходима для этого крупная победа, чтобы отыграть отставание по разнице забитых-пропущенных мячей.

Напомним, что в регламенте чемпионата мира разница мячей и число забитых голов во всех матчах имеют приоритет над личными встречами.