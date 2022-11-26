Англия не выйдет в плей-офф ЧМ-2022, только если проиграет Уэльсу в 4+ мяча

Сборная Англии, несмотря на ничью 0:0 в матче 2-го тура чемпионата мира против США, практически гарантировала себе место в плей-офф турнира.
Существует лишь один расклад, при котором англичане не выйдут в 1/8 финала: это случится в том случае, если в 3-м туре они проиграют Уэльсу с разницей в 4 или больше мячей.
При этом судьба Англии не будет зависеть от исхода параллельного матча Иран — США, только одна из этих команд может опередить англичан в таблице, а Уэльсу необходима для этого крупная победа, чтобы отыграть отставание по разнице забитых-пропущенных мячей.
Напомним, что в регламенте чемпионата мира разница мячей и число забитых голов во всех матчах имеют приоритет над личными встречами.
PS Мне кажется из группы А выйдет 1) Голландия и 2) Эквадор, а из группы Б. 1) Англия и 2) США, в 1/8 увидим матч Англия - Эквадор / США - Голландия........ я просто сомневаюсь что Иран сыграет в плейофф....... а Уэльс проиграв Ирану уже гарантировал себе 4 место.
PS Мне кажется из группы А выйдет 1) Голландия и 2) Эквадор, а из группы Б. 1) Англия и 2) США, в 1/8 увидим матч Англия - Эквадор / США - Голландия........ я просто сомневаюсь что Иран сыграет в плейофф....... а Уэльс проиграв Ирану уже гарантировал себе 4 место.
Иран - США - вот где будет рубилово. Персы давно и нежно "любят" америкосов).
Иран - США - вот где будет рубилово. Персы давно и нежно "любят" америкосов).
Ну а так что,
Вот бывает в жизни так,
Наперёд все знаешь цифры.
Это был договорняк,
Англосаксы безпринципны...
Пи.Си. Всем своим нутром буду болеть за Иран!
Ну а так что,
Вот бывает в жизни так,
Наперёд все знаешь цифры.
Это был договорняк,
Англосаксы безпринципны...
Пи.Си. Всем своим нутром буду болеть за Иран!