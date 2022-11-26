Англия ни разу не побеждала США на чемпионате мира

Англия сыграла вничью с США на чемпионате мира.
Любопытно, что англичане ни разу не побеждали США на ЧМ (две ничьих и одно поражение), только против Бразилии сборная Англии провела больше матчей на чемпионате мира без единой победы (4).
Англия сыграла вничью с США на чемпионате мира.
Любопытно, что англичане ни разу не побеждали США на ЧМ (две ничьих и одно поражение), только против Бразилии сборная Англии провела больше матчей на чемпионате мира без единой победы (4).
В коллекцию худших матчей ЧМ, два брата-акробата сделали своё дело. Англия отходила пол матча пешком, чтобы не обидеть старшего брата. Буду всем своим существом болеть за Иран в третьем туре.
В коллекцию худших матчей ЧМ, два брата-акробата сделали своё дело. Англия отходила пол матча пешком, чтобы не обидеть старшего брата. Буду всем своим существом болеть за Иран в третьем туре.