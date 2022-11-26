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Англия ни разу не побеждала США на чемпионате мира

вчера, 11:52
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 0Логотип футбольный клуб СШАСШАМатч завершен

Англия сыграла вничью с США на чемпионате мира.

Любопытно, что англичане ни разу не побеждали США на ЧМ (две ничьих и одно поражение), только против Бразилии сборная Англии провела больше матчей на чемпионате мира без единой победы (4).

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 16:24
И в этот рез вряд ли получится. Всем привет!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 12:12
Саутгейт в своём репертуаре. Да и Англия в целом тоже. Имея в составе высококлассных игроков с 1966 года ничего выиграть не могут. Парадокс, понимаешь.
shlomo
shlomo ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:59
Добра Вам!

В коллекцию худших матчей ЧМ, два брата-акробата сделали своё дело. Англия отходила пол матча пешком, чтобы не обидеть старшего брата. Буду всем своим существом болеть за Иран в третьем туре.
Elliada
Elliada
вчера в 11:54
Ну и к чему эта новость? Она была бы уместна перед игрой, а не после. Когда они еще встретятся?
Гость
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