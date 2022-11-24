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Роналду — лучший игрок матча Португалия — Гана

вчера, 22:55
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 2Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против сборной Ганы (3:2).

Роналду провёл на поле 88 минут, реализовав пенальти. Криштиану стал первым футболистом в истории ЧМ, получившим семь званий игрока матча за карьеру.

Роналду — лучший игрок матча Португалия — Гана

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 05:02
ну скорее из за того, что забил на 5 подряд ЧМ, я не хочу сказать, что Роналду был плох, он иград хорошо, но были и лучше
Tostao
Tostao
сегодня в 00:56
Выбрали не по игре, а типа по авторитету.
В сборной Португалии были игроки более достойные.
vinyardrip
vinyardrip ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:43
Побереги эмоции, скоро гном будет. Ну как всегда 500 мячей ему надо дать, а еще лысый пупер самый гений из гениев. Прям как стасян, только без усов)). Расслабь булки, гном мешает аргам и убил поколение талантливых игроков.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:23
Если признали, значит лучший.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:23
Какой удар по Иллиаде и им подобным!!! Роналду, Вальверде лучшие игроки матча.
СARNAGE
СARNAGE
сегодня в 00:11
А сколько там бездарь? Ах да,он же топ сборной Аравии проиграл.
3ton
3ton
сегодня в 00:09
Наныл
matrix333
matrix333
вчера в 23:14
Стоит отметить, что Роналду стал первым футболистом в истории футбола, который сумел отличиться на пяти чемпионатах мира подряд. Всего португалец принял участие в 10 крупных турнирах своей сборной подряд.

В 2006-м Роналду, у которого к 21 году был опыт игры в финале Евро, приехал в Германию уже настоящей звездой. Однако тот чемпионат мира стал самым слабым для Криштиану в плане статистики. Он забил лишь с пенальти в ворота Ирана на групповом этапе, а затем молчал до самого конца турнира. Правда, тот чемпионат мира стал самым успешным для его команды. Португалия добралась до полуфинала и проиграла Франции, а в матче за третье место влетела Германии.

А этот чемпионат мира последний, кто знает сколько забьет? А может не последний чемпионат мира?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:03
Можно вопрос?
League1
League1
вчера в 23:02
Крутан!
Swift2005
Swift2005
вчера в 23:01
Выпрашиватель пенок во всей красе.
Здесь ему равных нет.
Elliada
Elliada
вчера в 22:59
Ни капельки не удивлен. Весь матч был незаметен, но нырнул и забил пенальти и герой матча. Пиар свое дело делает. На мой взгляд лучшим был Бруну, отдавший 2 голевые передачи. Бруну нужно качать инстаграм или так останется без внимания, хотя делает игру, как в этом матче и с Нигерией
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