Роналду — лучший игрок матча Португалия — Гана

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против сборной Ганы (3:2).
Роналду провёл на поле 88 минут, реализовав пенальти. Криштиану стал первым футболистом в истории ЧМ, получившим семь званий игрока матча за карьеру.
В сборной Португалии были игроки более достойные.
В сборной Португалии были игроки более достойные.
В 2006-м Роналду, у которого к 21 году был опыт игры в финале Евро, приехал в Германию уже настоящей звездой. Однако тот чемпионат мира стал самым слабым для Криштиану в плане статистики. Он забил лишь с пенальти в ворота Ирана на групповом этапе, а затем молчал до самого конца турнира. Правда, тот чемпионат мира стал самым успешным для его команды. Португалия добралась до полуфинала и проиграла Франции, а в матче за третье место влетела Германии.
А этот чемпионат мира последний, кто знает сколько забьет? А может не последний чемпионат мира?
В 2006-м Роналду, у которого к 21 году был опыт игры в финале Евро, приехал в Германию уже настоящей звездой. Однако тот чемпионат мира стал самым слабым для Криштиану в плане статистики. Он забил лишь с пенальти в ворота Ирана на групповом этапе, а затем молчал до самого конца турнира. Правда, тот чемпионат мира стал самым успешным для его команды. Португалия добралась до полуфинала и проиграла Франции, а в матче за третье место влетела Германии.
А этот чемпионат мира последний, кто знает сколько забьет? А может не последний чемпионат мира?
Здесь ему равных нет.
Здесь ему равных нет.