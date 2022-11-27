Луис Энрике: «Германия — сборная, которая больше всего похожа на Испанию»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира против сборной Германии.
Без сомнения, Германия — это сборная, которая больше всего похожа на Испанию с точки зрения доминирования в игре и контроля над ней. Это прекрасный вызов для нас. Я думаю, что будет открытая игра.
Лерой Сане - атакующий вариант, которого Флик отчаянно хочет иметь в своем распоряжении против Испании, но решение о том, стоит ли его запускать, будет принято в последнюю минуту. Сане порвал подколенное сухожилие в октябре, но успел восстановиться к отбору в Катар.
Господин Флик в нежелательном положении, а вот Энрике может так спокойно говорить, что шансы равны, когда дело доходит до доминирования. Конечно не будет такая уж открытая игра, как сказал Энрике. Будут пасовать примерно 500+ за игру, если смогут забить - прекрасно, если нет - ничья. Для Германии будет тяжело, очень тяжело. Желаю хорошей игры!
Лерой Сане - атакующий вариант, которого Флик отчаянно хочет иметь в своем распоряжении против Испании, но решение о том, стоит ли его запускать, будет принято в последнюю минуту. Сане порвал подколенное сухожилие в октябре, но успел восстановиться к отбору в Катар.
Господин Флик в нежелательном положении, а вот Энрике может так спокойно говорить, что шансы равны, когда дело доходит до доминирования. Конечно не будет такая уж открытая игра, как сказал Энрике. Будут пасовать примерно 500+ за игру, если смогут забить - прекрасно, если нет - ничья. Для Германии будет тяжело, очень тяжело. Желаю хорошей игры!