Луис Энрике: «Германия — сборная, которая больше всего похожа на Испанию»

Главный тренер сборной Испании поделился мнением о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира против сборной Германии.

Без сомнения, Германия — это сборная, которая больше всего похожа на Испанию с точки зрения доминирования в игре и контроля над ней. Это прекрасный вызов для нас. Я думаю, что будет открытая игра.