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Луис Энрике: «Германия — сборная, которая больше всего похожа на Испанию»

вчера, 10:35
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира против сборной Германии.

Без сомнения, Германия — это сборная, которая больше всего похожа на Испанию с точки зрения доминирования в игре и контроля над ней. Это прекрасный вызов для нас. Я думаю, что будет открытая игра.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:57
Германия, проиграв Японии, поставила саму себя почти в критическую ситуацию! Выиграй бы немцы у самураев, то всё бы в этой "группе смерти" закончилось весьма предсказуемо. Во втором туре тогда бы Германия и Испания особо друг против друга землю не грызли и разыграли бы между собой классическую гроссмейстерскую ничью с последующими предсказуемыми победами в 3 туре над Японией и Коста-Рикой и спокойным выходом дух фаворитов ЧМ в 1/8 финала. Но все эти предсказуемые расклады уничтожила Япония, обыграв немцев и поставив их в сложнейшую ситуацию! И если сегодня Япония обыграет Коста-Рику, то немцев уже не устроит даже ничья с Испанией, так как Япония наберёт уже 6 очков, а при ничейном исходе с Испанией, Германия уже никак не достанет Японию. Так же как и не достанет Испанию, которая вряд ли будет сама себя выкидывать с чемпионата и проигрывать Японии в 3-м туре. Так что, в случае победы Японии над К-Рикой в сегодняшнем первом матче дня, нас должно ожидать грандиозное зрелище в сегодняшнем последнем матче дня под названием "Как Германия выходила побеждать Испанию!".
matrix333
matrix333
вчера в 10:57
Победители чемпионата мира 2010 года встречаются с чемпионами 2014 года, а Испания стремится отправить Германию в тупик после всего лишь двух матчей в Катаре. Этот поединок в супертяжелом весе был аппетитным еще до начала турнира, но шокирующее поражение Германии от Японии подняло ставки. Испания разгромила Коста-Рику со счетом 7:0 в последнем матче, что, несомненно, напугало немцев.

Лерой Сане - атакующий вариант, которого Флик отчаянно хочет иметь в своем распоряжении против Испании, но решение о том, стоит ли его запускать, будет принято в последнюю минуту. Сане порвал подколенное сухожилие в октябре, но успел восстановиться к отбору в Катар.

Господин Флик в нежелательном положении, а вот Энрике может так спокойно говорить, что шансы равны, когда дело доходит до доминирования. Конечно не будет такая уж открытая игра, как сказал Энрике. Будут пасовать примерно 500+ за игру, если смогут забить - прекрасно, если нет - ничья. Для Германии будет тяжело, очень тяжело. Желаю хорошей игры!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:38, ред.
В каком это доменировании такая схожесть ?!))
Гость
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