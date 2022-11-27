Месси: «Для нас сегодня начался чемпионат мира. Мы не можем сдаться»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Мексикой во 2-м туре ЧМ-2022 (2:0).
Мы все играли сегодня так, как должны были. Для нас сегодня начался чемпионат мира. Мы снова стали той Аргентиной, к которой все привыкли. Нам нужно было побеждать и мы сделали это. Мы не можем сдаться, всё решиться в последнем туре.
Стали той Аргентиной? Но ведь и соперник не самый сильный. С поляками труднее будет.
Стали той Аргентиной? Но ведь и соперник не самый сильный. С поляками труднее будет.
Победит сильнейший кто бы с кем не играл, вот потом и будем говорить кто сильнее кто слабее.
На данный момент для Аргентины путь открыт к чемпионству, как и для других, время расставит всех по своим местам! Следующий матч с Польшей, не менее важный! Как говорится любая победа на ЧМ очень ценна, здесь играют только лучшие со всех континентов. Говорить что кто-то убог это некрасиво, все стараются как могут.
Победит сильнейший!
Победит сильнейший кто бы с кем не играл, вот потом и будем говорить кто сильнее кто слабее.
На данный момент для Аргентины путь открыт к чемпионству, как и для других, время расставит всех по своим местам! Следующий матч с Польшей, не менее важный! Как говорится любая победа на ЧМ очень ценна, здесь играют только лучшие со всех континентов. Говорить что кто-то убог это некрасиво, все стараются как могут.
Победит сильнейший!