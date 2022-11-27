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Месси: «Для нас сегодня начался чемпионат мира. Мы не можем сдаться»

сегодня, 00:38
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб МексикаМексикаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Мексикой во 2-м туре ЧМ-2022 (2:0).

Мы все играли сегодня так, как должны были. Для нас сегодня начался чемпионат мира. Мы снова стали той Аргентиной, к которой все привыкли. Нам нужно было побеждать и мы сделали это. Мы не можем сдаться, всё решиться в последнем туре.

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Все комментарии
Прохорович
Прохорович
сегодня в 09:30
а с японцами они еще не были на ЧМ?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:50
С такой игрой сборной рассчитывать не на что.
uw292h3grmnu
uw292h3grmnu
сегодня в 01:37
Что бы он сказал в случае проигрыша?
Capral
Capral
сегодня в 01:13, ред.
Поздновато начинаете, ребята. Как бы не было совсем поздно...
Стали той Аргентиной? Но ведь и соперник не самый сильный. С поляками труднее будет.
протон
протон
сегодня в 00:41
Скажу так, Аргентина играет хорошо, не идеально, но кто играет идеально!? Таких нету.
Победит сильнейший кто бы с кем не играл, вот потом и будем говорить кто сильнее кто слабее.
На данный момент для Аргентины путь открыт к чемпионству, как и для других, время расставит всех по своим местам! Следующий матч с Польшей, не менее важный! Как говорится любая победа на ЧМ очень ценна, здесь играют только лучшие со всех континентов. Говорить что кто-то убог это некрасиво, все стараются как могут.
Победит сильнейший!
Swift2005
Swift2005
сегодня в 00:39
Золотые слова!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:39
Да сегодня его день на ЧМ!
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