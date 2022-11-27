Месси: «Для нас сегодня начался чемпионат мира. Мы не можем сдаться»

Нападающий сборной Аргентины прокомментировал победу над Мексикой во 2-м туре ЧМ -2022 (2:0).

Мы все играли сегодня так, как должны были. Для нас сегодня начался чемпионат мира. Мы снова стали той Аргентиной, к которой все привыкли. Нам нужно было побеждать и мы сделали это. Мы не можем сдаться, всё решиться в последнем туре.