Флик: «Германия хочет избежать повторения чемпионата мира 2018 года»

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вчера, 09:51

Главный тренер сборной Германии поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа чемпионата мира против сборной Испании.

Последние два крупных турнира не были хорошими для нас. Мы хотим избежать повторения этого. Основное внимание уделяется концентрации. Матч с Испанией — это первый финал на чемпионате мира для нас.

На чемпионате мира 2018 года сборная Германия не вышла из группы, а на Евро-2020 немцы уступили в 1/8 финала сборной Англии.