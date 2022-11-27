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Флик: «Германия хочет избежать повторения чемпионата мира 2018 года»

вчера, 09:51
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа чемпионата мира против сборной Испании.

Последние два крупных турнира не были хорошими для нас. Мы хотим избежать повторения этого. Основное внимание уделяется концентрации. Матч с Испанией — это первый финал на чемпионате мира для нас.

На чемпионате мира 2018 года сборная Германия не вышла из группы, а на Евро-2020 немцы уступили в 1/8 финала сборной Англии.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 11:47
Позвони фюреру и сделай всё как он скажет. Смотри патроны не жалей..))))
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:10
Это вряд ли. Сегодня уже после игры с испанцами
можете зазывать билеты на свой радужный самолёт.
Triem
Triem
вчера в 10:47
На деле этого не видно.
cska1948
cska1948
вчера в 09:55
"...Основное внимание уделяется концентрации..."
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Ага, концентрации на ЛГБТ+. Немцы приехали в Катар не в футбол играть а о геях заботится. И как результат - проигрыш японцам. То ли ещё будет...
Namuri
Namuri
вчера в 09:52
С Испанией будет трудно, Флик!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:52
Надо Испанию обыграть и всё будет ок!
Гость
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