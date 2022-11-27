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Скалони: «10-й номер определил исход матча с Мексикой»

сегодня, 02:08
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб МексикаМексикаМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Мексикой в матче 2-го тура ЧМ-2022 (2:0).

Мы знали, что это будет сложная игра. Мексика сыграла не так, как обычно. Мы предполагали, что они могут сыграть в пять защитников. Первый тайм никто не может записать себе в актив. Мы сделали поправки в перерыве и начали играть лучше. Потом все увидели, что произошло — 10-й номер определил исход встречи.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:50
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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:34
Скалони: «10-й номер определил исход матча с Мексикой, не помню, как его зовут».
Manaseryan
Manaseryan
сегодня в 08:17
Месси большой молодец
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:08
Вот точнее и не скажешь.Только этот 10 тый номер решил исход пешком ,стоя на месте
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:04
Это просто у Мексики нет нормального тренера. А вашему 10-му номеру просто хорошо покатили мяч под удар. А голевой пас, который на него записан вообще смешной. Там тот игрок сам всё сделал.
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 08:00
Аргентину с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:45
Месси гол + пас, а игры то поставленной пока не видно.
matrix333
matrix333
сегодня в 07:44
10-й номер у Месси
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:07
Ладно что смогли победить...
протон
протон
сегодня в 04:30
Мне кажется с топ сборными Аргентине будет легче играть. Потому что когда начинается открытая игра в обе стороны арги по настоящему раскрываются
Кстати стоит отметить, что мексиканцы жестко играли, ломали, оттого еще трудовая и заслуженная победа Аргентины
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:13
Следующий соперник Польша - далеко не подарок! Как ни странно поляки лидеры группы, так что лёгкой прогулки не будет! Настрой будет запредельный от обеих сборных, а мы болельщики надеюсь посмотрим интересный матч!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 02:17
7 -й номер "рад"... А-ха-ха-ха ..
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:16
Это была Мексика и сильно повезло.
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