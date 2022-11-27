Скалони: «10-й номер определил исход матча с Мексикой»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Мексикой в матче 2-го тура ЧМ-2022 (2:0).
Мы знали, что это будет сложная игра. Мексика сыграла не так, как обычно. Мы предполагали, что они могут сыграть в пять защитников. Первый тайм никто не может записать себе в актив. Мы сделали поправки в перерыве и начали играть лучше. Потом все увидели, что произошло — 10-й номер определил исход встречи.
Кстати стоит отметить, что мексиканцы жестко играли, ломали, оттого еще трудовая и заслуженная победа Аргентины
Кстати стоит отметить, что мексиканцы жестко играли, ломали, оттого еще трудовая и заслуженная победа Аргентины