Скалони: «10-й номер определил исход матча с Мексикой»

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал победу над Мексикой в матче 2-го тура ЧМ -2022 (2:0).

Мы знали, что это будет сложная игра. Мексика сыграла не так, как обычно. Мы предполагали, что они могут сыграть в пять защитников. Первый тайм никто не может записать себе в актив. Мы сделали поправки в перерыве и начали играть лучше. Потом все увидели, что произошло — 10-й номер определил исход встречи.