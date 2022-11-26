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Левандовски: «Детские мечты сбылись. Я очень хотел забить»

вчера, 20:24
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша2 : 0Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился впечатлениями после матча с Саудовской Аравией во 2-м туре ЧМ-2022 (2:0).

С возрастом я становлюсь эмоциональнее. Уже во время исполнения гимна я почувствовал, что эмоции переполняют меня. Мне трудно сказать, из-за чего это было, но это было. После забитого гола всё отпустило. Детские мечты сбылись. Да, я был рад тому, что отдал голевую передачу на Петра Зелиньского в первом тайме, но для нападающих это не так важно.

Я понимаю, что сборная Польши важнее моих личных достижений, но в глубине души я очень хотел забить. Всё-таки я осознаю, что это может быть мой последний чемпионат мира. Этот гол был моей мечтой.

Мы провели очень хороший матч против Саудовской Аравии, хотя понимаем, что впереди нас ждёт ещё одна игра, которая будет решающей. Но сейчас для нас самое главное, что мы всё ещё в игре. Мы до сих пор не выбыли из борьбы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:37
счастливый большой ребёнок !
протон
протон
сегодня в 00:29
Спасибо саудитам за игру, они доказали, что победа над Аргентиной была неслучайной, но сегодня им не повезло, да и Щенсны выдал классную игру.
Поляки конечно класснее, но саудиты играли сердцем, поэтому за них переживаешь.
Кто знает, забей пенальти Аль-Давсари, как бы пошла игра, ну а так, у СА ещё остаются шансы на выход в плей-офф, все решиться с Мексикой, где им только победа по сути нужна. А так СА боевая команда, им бы чуть получше исполнителей бы, играют они с отличной самоотдачей!
salleeh
salleeh
сегодня в 00:08
Отправь Аргентину домой, отправь не по детски…
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:10
Однозначно последний ЧМ. Хорошо, что забил.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:37
Мечты сбываются и не только там где вы подумали....
Komitas
Komitas
вчера в 20:29
Ты молодец Роберт, большой молодец!
Гость
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