Левандовски: «Детские мечты сбылись. Я очень хотел забить»

Нападающий сборной Польши поделился впечатлениями после матча с Саудовской Аравией во 2-м туре ЧМ -2022 (2:0).

С возрастом я становлюсь эмоциональнее. Уже во время исполнения гимна я почувствовал, что эмоции переполняют меня. Мне трудно сказать, из-за чего это было, но это было. После забитого гола всё отпустило. Детские мечты сбылись. Да, я был рад тому, что отдал голевую передачу на Петра Зелиньского в первом тайме, но для нападающих это не так важно.

Я понимаю, что сборная Польши важнее моих личных достижений, но в глубине души я очень хотел забить. Всё-таки я осознаю, что это может быть мой последний чемпионат мира. Этот гол был моей мечтой.

Мы провели очень хороший матч против Саудовской Аравии, хотя понимаем, что впереди нас ждёт ещё одна игра, которая будет решающей. Но сейчас для нас самое главное, что мы всё ещё в игре. Мы до сих пор не выбыли из борьбы.