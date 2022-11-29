Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Глеб оценил шансы сборных Сербии и Германии выйти из группы на мундиале

сегодня, 00:49

Экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб высказался о шансах сборных Сербии и Германии на выход в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

У сборных Сербии и Германии есть шансы на выход из группы, но не всё сейчас зависит от них. Будет ли сенсацией, если они не выйдут? Я уже говорил, что этот чемпионат мира очень непредсказуемый, поэтому таких «сенсаций» может быть не так мало. Посмотрим.

Я ожидал, что Сербия и Германия после второго тура могут иметь в своём активе по одному очку. Футбол сейчас выравнивается. Даже против топовых команд, команды уровнем ниже научились играть, достойно бороться, отбирать очки и выигрывать. Иногда многое решает удача или индивидуальные качества отдельного футболиста. Все игроки высокого уровня, технически и тактически хорошо оснащены.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президент ПСЖ: «Команды в Катаре играют в сумасшедшей атмосфере»
Сегодня, 12:39
Кунде: «Я пришёл в „Барселону“, чтобы выигрывать больше титулов»
Сегодня, 11:42
Тиаго Силва: «Неймар — незаменимый игрок для сборной Бразилии»
Сегодня, 09:14
Неймар назвал Каземиро лучшим полузащитником в мире
Сегодня, 08:22
Саутгейт высказался о ротации состава на матч против Уэльса
Вчера, 22:59
Ван Гал: «Всегда надо ставить перед собой цель»
Вчера, 22:44
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:50
Немцы такие неумелые...вообще непонятно как они отборы прошли...
Лучше б итальянцы попали на ЧМ..вместо них...
Beno444
Beno444
сегодня в 07:41
У всех есть, просто вот такой игрой в плей-офф страшно представить что будет с ними.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:28
Глеб зря не скажет 😉
3z7wz57znnun
3z7wz57znnun
сегодня в 04:32
И этот лезет в эксперты...
rhskmz
rhskmz
сегодня в 04:22
Ооо, Глеб проснулся , откуда вы его вытащили ?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:13
Сказал о том, о чём сказал бы любой болельщик у которого перед глазами турнирная таблица!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:55, ред.
Германии прилетела «ответочка» от Катара за «закрытые рты»: вспомнили расистский скандал с Озилом и устроили акцию протеста.
Не знаю, выйдут они из группы или нет. Но спасибо этим болельщикам, которые напомнили этим "борцам за права человека" об их проделках!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 