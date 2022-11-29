Глеб оценил шансы сборных Сербии и Германии выйти из группы на мундиале

Экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб высказался о шансах сборных Сербии и Германии на выход в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
У сборных Сербии и Германии есть шансы на выход из группы, но не всё сейчас зависит от них. Будет ли сенсацией, если они не выйдут? Я уже говорил, что этот чемпионат мира очень непредсказуемый, поэтому таких «сенсаций» может быть не так мало. Посмотрим.
Я ожидал, что Сербия и Германия после второго тура могут иметь в своём активе по одному очку. Футбол сейчас выравнивается. Даже против топовых команд, команды уровнем ниже научились играть, достойно бороться, отбирать очки и выигрывать. Иногда многое решает удача или индивидуальные качества отдельного футболиста. Все игроки высокого уровня, технически и тактически хорошо оснащены.
Лучше б итальянцы попали на ЧМ..вместо них...
Лучше б итальянцы попали на ЧМ..вместо них...
Не знаю, выйдут они из группы или нет. Но спасибо этим болельщикам, которые напомнили этим "борцам за права человека" об их проделках!!!
Не знаю, выйдут они из группы или нет. Но спасибо этим болельщикам, которые напомнили этим "борцам за права человека" об их проделках!!!