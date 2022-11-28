Невилл: «Роналду невероятен. Он смог ответить критикам»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о текущем положении экс-нападающего «дьяволов» .

Он невероятен. Роналду смог ответить критикам. Он не лучшим образом себя чувствует из-за истории в Манчестере, ибо уверен, что люди отвернулись от него.

Однако в его родной Португалии его просто обожают, его ценят партнеры по национальной команде. Связь Роналду с тренером крепка. Я думаю, что нам нужны такие футболисты, как Роналду, Месси, Мбаппе, на чемпионате мира, ибо в какой-то момент их присутствие должно к чему-то привести.