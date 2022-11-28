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Невилл: «Роналду невероятен. Он смог ответить критикам»

вчера, 18:54

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о текущем положении экс-нападающего «дьяволов» Криштиану Роналду.

Он невероятен. Роналду смог ответить критикам. Он не лучшим образом себя чувствует из-за истории в Манчестере, ибо уверен, что люди отвернулись от него.

Однако в его родной Португалии его просто обожают, его ценят партнеры по национальной команде. Связь Роналду с тренером крепка. Я думаю, что нам нужны такие футболисты, как Роналду, Месси, Мбаппе, на чемпионате мира, ибо в какой-то момент их присутствие должно к чему-то привести.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:46
Чем не вероятен??? Что забил непризнанный ФИФА пенальти, даже наоборот еще ухудшил этим репутацию. Вчера без него справились и хорошо играли, жалко Леао, лучше бы его в основе выпускали.
Крымский Мост
Крымский Мост ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:33
Илиада?
Baggio R.
Baggio R. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:23
Не хотели из-за неустойки, а так получили возможность избавиться без компенсации от балласта.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Крымский Мост (раскрыть)
вчера в 21:17, ред.
А ФИФА ничего не говорила по поводу судьи, который душил Саудовскую Аравию в матче против Аргентины? Но, к счастью, ничего у него не вышло. Не смог он вытащить блохастого и ко. Кстати, где твоя страница - Илиада?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:15
Но это именно он вынудил их пойти на этот шаг. МЮ ведь не хотел отпустить его зимой? Роналду получил от этого намного больше, чем МЮ.
Baggio R.
Baggio R. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:03
Разве? Это МЮ разорвал с ним контракт, а не наоборот.
Beno444
Beno444
вчера в 19:56
Он смог ответить критикам? А что, он должен был молчать и дать им говорить?
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:55
Переобулся...
drug01
drug01
вчера в 19:30
Посмотрим, что он покажет в игре дальше
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:03
Говорящая голова нашла что сказать. Много денег то поднял, Гари? Я еще сомневался, не Фил ли это?
Крымский Мост
Крымский Мост
вчера в 19:02
Что-то Невилла не пойму. То критикует, то хвалит. Что он смог ответить критикам? На ЧМ сыграл только 1 матч, в котором отметился левым пенальти (даже ФИФА признала, что пенальти не должен был быть поставлен и тот арбитр вряд ли еще получит назначение на игры ЧМ). Нужно дождаться окончания ЧМ, а потом делать выводы.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:59
Роналду поставил на колени Тен Хаага и руководство Манчестер Юнайтед))
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